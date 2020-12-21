النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الدبوس": الحصول على المركزين الأول والثاني في فئة "فردي دق" متوقع

خلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وصف الكويتي دبوس مبارك الدبوس، زعامته للون الصفر بزعامة التواضع، مؤكداً أنَّ حصوله على المركزين الأول والثاني في فئة "فردي دق" للون "الصفر" اليوم الاثنين كان متوقعاً بنسبة 99%.

وأوضح "الدبوس" أنَّ المنافسة كانت قوية بين المتأهلين، وقال: "تأهلت بـ6 فرديات، ومع كامل تقديري واحترامي للجميع فإنَّ زعامتنا للون الصفر زعامة تواضع، فنحن نحترم جميع المنافسين، ونسأل الله -سبحانه وتعالى- التوفيق لجميع الإخوان".

وعن وجود مشتريات جديدة قال: "المفاجآت دائماً موجودة لدى الدبوس"، مشيراً إلى أنَّه سيكون موجوداً في بيرق المؤسس، ونخبة النخبة.

وكان "الدبوس" حقَّق المراكز الأول والثالث والخامس في فئة "فردي دق" للون "الصفر" بالنسخة السابقة للمهرجان، قبل أن يحقق اليوم المركزين الأول والثاني في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والتي تُقام خلال الفترة من 1 ديسمبر الحالي وحتى 14 يناير المقبل بالصياهد الجنوبية.

من جانبه أبدى بدر بن داخل العتيبي سعادته الغامرة بالحصول على المركز الأول في "فردي دق" للون "الشعل"، مؤكداً أنَّ المنافسة كانت قوية، وأنَّه توقع الفوز.

وقال: "الجميع أتى بحلال طيب، وجاء للمنافسة على المركز الأول، وجميعهم على العين والرأس، ونحن ولله الحمد حققنا الفوز، وأتمنى التوفيق للإخوان".

وكشف "ابن" داخل عن تلقيه عرضاً بمبلغ كبير لشراء بكرته الفائزة، إلاَّ أنَّه رفض البيع، كما رفض الكشف عن قيمة العرض.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الدبوس": الحصول على المركزين الأول والثاني في فئة "فردي دق" متوقع
سبق

وصف الكويتي دبوس مبارك الدبوس، زعامته للون الصفر بزعامة التواضع، مؤكداً أنَّ حصوله على المركزين الأول والثاني في فئة "فردي دق" للون "الصفر" اليوم الاثنين كان متوقعاً بنسبة 99%.

وأوضح "الدبوس" أنَّ المنافسة كانت قوية بين المتأهلين، وقال: "تأهلت بـ6 فرديات، ومع كامل تقديري واحترامي للجميع فإنَّ زعامتنا للون الصفر زعامة تواضع، فنحن نحترم جميع المنافسين، ونسأل الله -سبحانه وتعالى- التوفيق لجميع الإخوان".

وعن وجود مشتريات جديدة قال: "المفاجآت دائماً موجودة لدى الدبوس"، مشيراً إلى أنَّه سيكون موجوداً في بيرق المؤسس، ونخبة النخبة.

وكان "الدبوس" حقَّق المراكز الأول والثالث والخامس في فئة "فردي دق" للون "الصفر" بالنسخة السابقة للمهرجان، قبل أن يحقق اليوم المركزين الأول والثاني في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والتي تُقام خلال الفترة من 1 ديسمبر الحالي وحتى 14 يناير المقبل بالصياهد الجنوبية.

من جانبه أبدى بدر بن داخل العتيبي سعادته الغامرة بالحصول على المركز الأول في "فردي دق" للون "الشعل"، مؤكداً أنَّ المنافسة كانت قوية، وأنَّه توقع الفوز.

وقال: "الجميع أتى بحلال طيب، وجاء للمنافسة على المركز الأول، وجميعهم على العين والرأس، ونحن ولله الحمد حققنا الفوز، وأتمنى التوفيق للإخوان".

وكشف "ابن" داخل عن تلقيه عرضاً بمبلغ كبير لشراء بكرته الفائزة، إلاَّ أنَّه رفض البيع، كما رفض الكشف عن قيمة العرض.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
08:18 PM

"الدبوس": الحصول على المركزين الأول والثاني في فئة "فردي دق" متوقع

خلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

A A A
نافل السبيعي - رماح
0
1,745

وصف الكويتي دبوس مبارك الدبوس، زعامته للون الصفر بزعامة التواضع، مؤكداً أنَّ حصوله على المركزين الأول والثاني في فئة "فردي دق" للون "الصفر" اليوم الاثنين كان متوقعاً بنسبة 99%.

وأوضح "الدبوس" أنَّ المنافسة كانت قوية بين المتأهلين، وقال: "تأهلت بـ6 فرديات، ومع كامل تقديري واحترامي للجميع فإنَّ زعامتنا للون الصفر زعامة تواضع، فنحن نحترم جميع المنافسين، ونسأل الله -سبحانه وتعالى- التوفيق لجميع الإخوان".

وعن وجود مشتريات جديدة قال: "المفاجآت دائماً موجودة لدى الدبوس"، مشيراً إلى أنَّه سيكون موجوداً في بيرق المؤسس، ونخبة النخبة.

وكان "الدبوس" حقَّق المراكز الأول والثالث والخامس في فئة "فردي دق" للون "الصفر" بالنسخة السابقة للمهرجان، قبل أن يحقق اليوم المركزين الأول والثاني في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والتي تُقام خلال الفترة من 1 ديسمبر الحالي وحتى 14 يناير المقبل بالصياهد الجنوبية.

من جانبه أبدى بدر بن داخل العتيبي سعادته الغامرة بالحصول على المركز الأول في "فردي دق" للون "الشعل"، مؤكداً أنَّ المنافسة كانت قوية، وأنَّه توقع الفوز.

وقال: "الجميع أتى بحلال طيب، وجاء للمنافسة على المركز الأول، وجميعهم على العين والرأس، ونحن ولله الحمد حققنا الفوز، وأتمنى التوفيق للإخوان".

وكشف "ابن" داخل عن تلقيه عرضاً بمبلغ كبير لشراء بكرته الفائزة، إلاَّ أنَّه رفض البيع، كما رفض الكشف عن قيمة العرض.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,745
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,659
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,790
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,214

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة