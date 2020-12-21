"الدبوس": الحصول على المركزين الأول والثاني في فئة "فردي دق" متوقع

خلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وصف الكويتي دبوس مبارك الدبوس، زعامته للون الصفر بزعامة التواضع، مؤكداً أنَّ حصوله على المركزين الأول والثاني في فئة "فردي دق" للون "الصفر" اليوم الاثنين كان متوقعاً بنسبة 99%.

وأوضح "الدبوس" أنَّ المنافسة كانت قوية بين المتأهلين، وقال: "تأهلت بـ6 فرديات، ومع كامل تقديري واحترامي للجميع فإنَّ زعامتنا للون الصفر زعامة تواضع، فنحن نحترم جميع المنافسين، ونسأل الله -سبحانه وتعالى- التوفيق لجميع الإخوان".

وعن وجود مشتريات جديدة قال: "المفاجآت دائماً موجودة لدى الدبوس"، مشيراً إلى أنَّه سيكون موجوداً في بيرق المؤسس، ونخبة النخبة.

وكان "الدبوس" حقَّق المراكز الأول والثالث والخامس في فئة "فردي دق" للون "الصفر" بالنسخة السابقة للمهرجان، قبل أن يحقق اليوم المركزين الأول والثاني في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والتي تُقام خلال الفترة من 1 ديسمبر الحالي وحتى 14 يناير المقبل بالصياهد الجنوبية.

من جانبه أبدى بدر بن داخل العتيبي سعادته الغامرة بالحصول على المركز الأول في "فردي دق" للون "الشعل"، مؤكداً أنَّ المنافسة كانت قوية، وأنَّه توقع الفوز.

وقال: "الجميع أتى بحلال طيب، وجاء للمنافسة على المركز الأول، وجميعهم على العين والرأس، ونحن ولله الحمد حققنا الفوز، وأتمنى التوفيق للإخوان".

وكشف "ابن" داخل عن تلقيه عرضاً بمبلغ كبير لشراء بكرته الفائزة، إلاَّ أنَّه رفض البيع، كما رفض الكشف عن قيمة العرض.