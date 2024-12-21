"بن دلمخ" يحتكر أول الوضح.. و"بن فنيسان" للشقح في فئة 20 بكأس النادي

لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل تعلن أسماء الفائزين

حافظ المالك عبدالله دلمخ السبيعي المركز على الأول في فئة 20 لونًا "الوضح"، وتمسَّك ناصر فنيسان السبيعي بالمرتبة الأولى في لون "الشقح"، من نفس المسابقة للعام الثاني على التوالي. جاء ذلك بعد إعلان لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في الصياهد اليوم السبت النتائج النهائية، وأسماء الفائزين في فئة 20 للوني "الشقح"، و"الوضح". وجاءت أسماء الفائزين بالنتائج النهائية في فئة "الشقح" على النحو التالي:

الأول: ناصر فنيسان بداح السبيعي، الثاني: سعود عبدالله سعد المطيري، الثالث: فارس زبار بن درعان النفيعي، الرابع: فيصل محيميد خصيوي العتيبي، الخامس: مناحي شافي قاسي العجمي، السادس: سعد مشعان محمد الصييفي، السابع: متعب جدعان مسلم بن شوية.

وضمَّت قائمة الفائزين بكأس النادي فئة "الوضح" عشرة ملاك هم:

الأول: عبدالله دلمخ الحضيني السبيعي، الثاني: فهيد فنيسان عكيدان السبيعي، الثالث: فهد عامر فراج السبيعي، الرابع: ثلاب سعيد محمد السبيعي، الخامس: عبدالعزيز سعود ناصر الدوسري، السادس: طاحوس فالح دغيم المسعري، السابع: سعود عبدالله سعد المطيري، الثامن: وليد زاید هجرس الذيابي، التاسع: سلطان سعود فاران بن حثلين، العاشر: مسعود فهيد علي الهاجري.