النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بن دلمخ" يحتكر أول الوضح.. و"بن فنيسان" للشقح في فئة 20 بكأس النادي

لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل تعلن أسماء الفائزين

حافظ المالك عبدالله دلمخ السبيعي المركز على الأول في فئة 20 لونًا "الوضح"، وتمسَّك ناصر فنيسان السبيعي بالمرتبة الأولى في لون "الشقح"، من نفس المسابقة للعام الثاني على التوالي. جاء ذلك بعد إعلان لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في الصياهد اليوم السبت النتائج النهائية، وأسماء الفائزين في فئة 20 للوني "الشقح"، و"الوضح". وجاءت أسماء الفائزين بالنتائج النهائية في فئة "الشقح" على النحو التالي:

الأول: ناصر فنيسان بداح السبيعي، الثاني: سعود عبدالله سعد المطيري، الثالث: فارس زبار بن درعان النفيعي، الرابع: فيصل محيميد خصيوي العتيبي، الخامس: مناحي شافي قاسي العجمي، السادس: سعد مشعان محمد الصييفي، السابع: متعب جدعان مسلم بن شوية.

وضمَّت قائمة الفائزين بكأس النادي فئة "الوضح" عشرة ملاك هم:

الأول: عبدالله دلمخ الحضيني السبيعي، الثاني: فهيد فنيسان عكيدان السبيعي، الثالث: فهد عامر فراج السبيعي، الرابع: ثلاب سعيد محمد السبيعي، الخامس: عبدالعزيز سعود ناصر الدوسري، السادس: طاحوس فالح دغيم المسعري، السابع: سعود عبدالله سعد المطيري، الثامن: وليد زاید هجرس الذيابي، التاسع: سلطان سعود فاران بن حثلين، العاشر: مسعود فهيد علي الهاجري.

الصياهد مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل عبدالله السبيعي الوضح ناصر السبيعي الشقح

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بن دلمخ" يحتكر أول الوضح.. و"بن فنيسان" للشقح في فئة 20 بكأس النادي
سبق

حافظ المالك عبدالله دلمخ السبيعي المركز على الأول في فئة 20 لونًا "الوضح"، وتمسَّك ناصر فنيسان السبيعي بالمرتبة الأولى في لون "الشقح"، من نفس المسابقة للعام الثاني على التوالي. جاء ذلك بعد إعلان لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في الصياهد اليوم السبت النتائج النهائية، وأسماء الفائزين في فئة 20 للوني "الشقح"، و"الوضح". وجاءت أسماء الفائزين بالنتائج النهائية في فئة "الشقح" على النحو التالي:

الأول: ناصر فنيسان بداح السبيعي، الثاني: سعود عبدالله سعد المطيري، الثالث: فارس زبار بن درعان النفيعي، الرابع: فيصل محيميد خصيوي العتيبي، الخامس: مناحي شافي قاسي العجمي، السادس: سعد مشعان محمد الصييفي، السابع: متعب جدعان مسلم بن شوية.

وضمَّت قائمة الفائزين بكأس النادي فئة "الوضح" عشرة ملاك هم:

الأول: عبدالله دلمخ الحضيني السبيعي، الثاني: فهيد فنيسان عكيدان السبيعي، الثالث: فهد عامر فراج السبيعي، الرابع: ثلاب سعيد محمد السبيعي، الخامس: عبدالعزيز سعود ناصر الدوسري، السادس: طاحوس فالح دغيم المسعري، السابع: سعود عبدالله سعد المطيري، الثامن: وليد زاید هجرس الذيابي، التاسع: سلطان سعود فاران بن حثلين، العاشر: مسعود فهيد علي الهاجري.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
05:18 PM

"بن دلمخ" يحتكر أول الوضح.. و"بن فنيسان" للشقح في فئة 20 بكأس النادي

لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل تعلن أسماء الفائزين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
755

حافظ المالك عبدالله دلمخ السبيعي المركز على الأول في فئة 20 لونًا "الوضح"، وتمسَّك ناصر فنيسان السبيعي بالمرتبة الأولى في لون "الشقح"، من نفس المسابقة للعام الثاني على التوالي. جاء ذلك بعد إعلان لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في الصياهد اليوم السبت النتائج النهائية، وأسماء الفائزين في فئة 20 للوني "الشقح"، و"الوضح". وجاءت أسماء الفائزين بالنتائج النهائية في فئة "الشقح" على النحو التالي:

الأول: ناصر فنيسان بداح السبيعي، الثاني: سعود عبدالله سعد المطيري، الثالث: فارس زبار بن درعان النفيعي، الرابع: فيصل محيميد خصيوي العتيبي، الخامس: مناحي شافي قاسي العجمي، السادس: سعد مشعان محمد الصييفي، السابع: متعب جدعان مسلم بن شوية.

وضمَّت قائمة الفائزين بكأس النادي فئة "الوضح" عشرة ملاك هم:

الأول: عبدالله دلمخ الحضيني السبيعي، الثاني: فهيد فنيسان عكيدان السبيعي، الثالث: فهد عامر فراج السبيعي، الرابع: ثلاب سعيد محمد السبيعي، الخامس: عبدالعزيز سعود ناصر الدوسري، السادس: طاحوس فالح دغيم المسعري، السابع: سعود عبدالله سعد المطيري، الثامن: وليد زاید هجرس الذيابي، التاسع: سلطان سعود فاران بن حثلين، العاشر: مسعود فهيد علي الهاجري.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,545
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,365
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,746
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,193

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة