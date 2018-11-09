بالفيديو.. أمطار غزيرة على "العرضيات" تسيّل الأودية

هطلت، ظهر اليوم الجمعة، أمطار غزيرة على القرى الشمالية لمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة؛ وسالت إثرها الأودية، وارتوت بها الشعاب.
ورصدت عدسة "سبق" امتلاء المدرجات الزراعية بمياه الأمطار، إلى جانب جريان وادي قنونا.
هطلت، ظهر اليوم الجمعة، أمطار غزيرة على القرى الشمالية لمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة؛ وسالت إثرها الأودية، وارتوت بها الشعاب.
ورصدت عدسة "سبق" امتلاء المدرجات الزراعية بمياه الأمطار، إلى جانب جريان وادي قنونا.
هطلت، ظهر اليوم الجمعة، أمطار غزيرة على القرى الشمالية لمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة؛ وسالت إثرها الأودية، وارتوت بها الشعاب.
ورصدت عدسة "سبق" امتلاء المدرجات الزراعية بمياه الأمطار، إلى جانب جريان وادي قنونا.
هطلت، ظهر اليوم الجمعة، أمطار غزيرة على القرى الشمالية لمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة؛ وسالت إثرها الأودية، وارتوت بها الشعاب.
ورصدت عدسة "سبق" امتلاء المدرجات الزراعية بمياه الأمطار، إلى جانب جريان وادي قنونا.