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إرهاب "الدرونز" يهدد العالم.. 3 تقنيات للحركة وخبيرة تكشف طرق تعطيلها جوًّا

لا تحمل "تكنيكًا" جهازًا معينًا لرصدها.. مختلفة بلا صفة واحدة وتَطَورها متسارع

‏لا يزال العالم يعيش في قلق مستمر مع دخول طائرات "الدرونز" كتهديدات محتملة، في ظل استخدامها بشكل ملحوظ من الدول الإرهابية، والتي كان آخرها الهجومَ المدعوم من إيران على "أرامكو"، والذي استُخدم فيه 18 طائرة مسيرة، و7 صواريخ كروز في الهجوم.
وتُعد الرادارات التقليدية عمياء عن الطائرات الصغيرة والمتوسطة كالدرونز، ولا تلتقط خواصها التي تعتمد مساراتها على ثلاث تقنيات للحركة هي: "GPs عن طريق الأقمار الصناعية، ويتم فيها الاتصال وتحديد مكانها للطيار بغض النظر عن موقعه بذاته، وثانيها التحكم بالأرض عن طريق FM وغالبًا تجاري، وثالثها خط طيران مستقل فعلي (Flight plan)"، ‏وهذا حاليًا وقد يتم التطوير السريع فيها.
وعن كيفية تطوير التقنيات لتتمكن من اكتشاف طائرات "الدرونز" أو تعطيلها، قالت خبيرة التقنية نورة الشمري: "في البداية أود التأكيد على أن قدرات الجيش السعودي القتالية الإلكترونية عالية جدًّا وذات متانة حصينة جدًّا بالتقنيات لدينا، والأفراد ذوو خبرات عالية، وعن طائرات الدرونز فهي مختلفة وليست ذات صفة واحدة، والتطور متسارع والإضافات والبرمجيات كذلك؛ وبالتالي لا يوجد تكنيك أو جهاز معين لرصد جميع الدرونز المختلفة؛ ولكن بوجود (أنظمة اتصالات توجيه ورصد، أتمتة النظم، بالإضافه إلى أنظمة استشعار)، يمكن عمل "درون مضاد"، وكذلك رادار كهرومغناطيسي يعمل على رصد الإشارات الصادرة من الدرونز؛ سواء للملاحة أو الأقمار الصناعية، واعتراضها بالتشويش".
وواصلت: "كمثال لذلك هناك رادار يعمل على جميع المستشعرات: استشعار الترددات والموجات الهوائية والإشارات اللاسلكية (وتعتبر أدلة جنائية رقمية على التعدي)، وكذلك الأشعة الحمراء والكهروضوئية (البصرية)، بالإضافة إلى استشعار صوت الدرونز، وبعد الالتقاط يتم التشويش والدخول على التردد؛ ليتم سحب بيانات مركز التحكم، وكذلك مسار الاستخدام وأيضًا إعطاؤه هدفًا وهميًّا أو تعطيله".

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إرهاب "الدرونز" يهدد العالم.. 3 تقنيات للحركة وخبيرة تكشف طرق تعطيلها جوًّا
سبق

‏لا يزال العالم يعيش في قلق مستمر مع دخول طائرات "الدرونز" كتهديدات محتملة، في ظل استخدامها بشكل ملحوظ من الدول الإرهابية، والتي كان آخرها الهجومَ المدعوم من إيران على "أرامكو"، والذي استُخدم فيه 18 طائرة مسيرة، و7 صواريخ كروز في الهجوم.
وتُعد الرادارات التقليدية عمياء عن الطائرات الصغيرة والمتوسطة كالدرونز، ولا تلتقط خواصها التي تعتمد مساراتها على ثلاث تقنيات للحركة هي: "GPs عن طريق الأقمار الصناعية، ويتم فيها الاتصال وتحديد مكانها للطيار بغض النظر عن موقعه بذاته، وثانيها التحكم بالأرض عن طريق FM وغالبًا تجاري، وثالثها خط طيران مستقل فعلي (Flight plan)"، ‏وهذا حاليًا وقد يتم التطوير السريع فيها.
وعن كيفية تطوير التقنيات لتتمكن من اكتشاف طائرات "الدرونز" أو تعطيلها، قالت خبيرة التقنية نورة الشمري: "في البداية أود التأكيد على أن قدرات الجيش السعودي القتالية الإلكترونية عالية جدًّا وذات متانة حصينة جدًّا بالتقنيات لدينا، والأفراد ذوو خبرات عالية، وعن طائرات الدرونز فهي مختلفة وليست ذات صفة واحدة، والتطور متسارع والإضافات والبرمجيات كذلك؛ وبالتالي لا يوجد تكنيك أو جهاز معين لرصد جميع الدرونز المختلفة؛ ولكن بوجود (أنظمة اتصالات توجيه ورصد، أتمتة النظم، بالإضافه إلى أنظمة استشعار)، يمكن عمل "درون مضاد"، وكذلك رادار كهرومغناطيسي يعمل على رصد الإشارات الصادرة من الدرونز؛ سواء للملاحة أو الأقمار الصناعية، واعتراضها بالتشويش".
وواصلت: "كمثال لذلك هناك رادار يعمل على جميع المستشعرات: استشعار الترددات والموجات الهوائية والإشارات اللاسلكية (وتعتبر أدلة جنائية رقمية على التعدي)، وكذلك الأشعة الحمراء والكهروضوئية (البصرية)، بالإضافة إلى استشعار صوت الدرونز، وبعد الالتقاط يتم التشويش والدخول على التردد؛ ليتم سحب بيانات مركز التحكم، وكذلك مسار الاستخدام وأيضًا إعطاؤه هدفًا وهميًّا أو تعطيله".

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
12:55 PM

إرهاب "الدرونز" يهدد العالم.. 3 تقنيات للحركة وخبيرة تكشف طرق تعطيلها جوًّا

لا تحمل "تكنيكًا" جهازًا معينًا لرصدها.. مختلفة بلا صفة واحدة وتَطَورها متسارع

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محمد حضاض - جدة
4
6,819

‏لا يزال العالم يعيش في قلق مستمر مع دخول طائرات "الدرونز" كتهديدات محتملة، في ظل استخدامها بشكل ملحوظ من الدول الإرهابية، والتي كان آخرها الهجومَ المدعوم من إيران على "أرامكو"، والذي استُخدم فيه 18 طائرة مسيرة، و7 صواريخ كروز في الهجوم.
وتُعد الرادارات التقليدية عمياء عن الطائرات الصغيرة والمتوسطة كالدرونز، ولا تلتقط خواصها التي تعتمد مساراتها على ثلاث تقنيات للحركة هي: "GPs عن طريق الأقمار الصناعية، ويتم فيها الاتصال وتحديد مكانها للطيار بغض النظر عن موقعه بذاته، وثانيها التحكم بالأرض عن طريق FM وغالبًا تجاري، وثالثها خط طيران مستقل فعلي (Flight plan)"، ‏وهذا حاليًا وقد يتم التطوير السريع فيها.
وعن كيفية تطوير التقنيات لتتمكن من اكتشاف طائرات "الدرونز" أو تعطيلها، قالت خبيرة التقنية نورة الشمري: "في البداية أود التأكيد على أن قدرات الجيش السعودي القتالية الإلكترونية عالية جدًّا وذات متانة حصينة جدًّا بالتقنيات لدينا، والأفراد ذوو خبرات عالية، وعن طائرات الدرونز فهي مختلفة وليست ذات صفة واحدة، والتطور متسارع والإضافات والبرمجيات كذلك؛ وبالتالي لا يوجد تكنيك أو جهاز معين لرصد جميع الدرونز المختلفة؛ ولكن بوجود (أنظمة اتصالات توجيه ورصد، أتمتة النظم، بالإضافه إلى أنظمة استشعار)، يمكن عمل "درون مضاد"، وكذلك رادار كهرومغناطيسي يعمل على رصد الإشارات الصادرة من الدرونز؛ سواء للملاحة أو الأقمار الصناعية، واعتراضها بالتشويش".
وواصلت: "كمثال لذلك هناك رادار يعمل على جميع المستشعرات: استشعار الترددات والموجات الهوائية والإشارات اللاسلكية (وتعتبر أدلة جنائية رقمية على التعدي)، وكذلك الأشعة الحمراء والكهروضوئية (البصرية)، بالإضافة إلى استشعار صوت الدرونز، وبعد الالتقاط يتم التشويش والدخول على التردد؛ ليتم سحب بيانات مركز التحكم، وكذلك مسار الاستخدام وأيضًا إعطاؤه هدفًا وهميًّا أو تعطيله".

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