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مدير فرع الأمر بالمعروف بالرياض يزور شقراء.. ويلتقي بمنسوبي الهيئة

أكد ضرورة تحلّي العضو الميداني بالأخلاق ومراعاة المصلحة العامة

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، في مكتبه بديوان المحافظة، وكان يرافقه رئيس هيئة شقراء وعدد من مسؤولي الفرع بالمنطقة.

وأكد "البواردي"، في مستهل اللقاء، أهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام وفق عمل مخطط له، والمشاركة في تعزيز الأمن الفكري.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال، والمحافظة على التعامل الحسن والأخلاق الحميدة، وحماية أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وتعزيز الانتماء للوطن.

من ناحيته، قال الشيخ "الشبانات": الزيارة تهدف لمدّ جسور التواصل والتعاون مع المحافظات لتفعيل الحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة؛ في إطار العمل على الحفاظ على اللحمة الوطنية وتأصيل منهج السلف الصالح في طاعة ولي الأمر.

ووجّه شكره لمحافظ شقراء على حُسْن الاستقبال والتعاون غير المستغرب، ودعمه لهيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة.

وقد تفقّد "الشبانات" هيئة المحافظة والتقى منسوبيها، وشدد على أهمية فهم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق منهج السلف الصالح، ليتمكن العضو من القيام بها على خير وجه.

وأكد ضرورة تحلّي العضو الميداني بالأخلاق الحسنة، وأن يراعي المصلحة العامة، مع الحرص على النصح بالحكمة والموعظة الحسنة.

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مدير فرع الأمر بالمعروف بالرياض يزور شقراء.. ويلتقي بمنسوبي الهيئة
سبق

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، في مكتبه بديوان المحافظة، وكان يرافقه رئيس هيئة شقراء وعدد من مسؤولي الفرع بالمنطقة.

وأكد "البواردي"، في مستهل اللقاء، أهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام وفق عمل مخطط له، والمشاركة في تعزيز الأمن الفكري.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال، والمحافظة على التعامل الحسن والأخلاق الحميدة، وحماية أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وتعزيز الانتماء للوطن.

من ناحيته، قال الشيخ "الشبانات": الزيارة تهدف لمدّ جسور التواصل والتعاون مع المحافظات لتفعيل الحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة؛ في إطار العمل على الحفاظ على اللحمة الوطنية وتأصيل منهج السلف الصالح في طاعة ولي الأمر.

ووجّه شكره لمحافظ شقراء على حُسْن الاستقبال والتعاون غير المستغرب، ودعمه لهيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة.

وقد تفقّد "الشبانات" هيئة المحافظة والتقى منسوبيها، وشدد على أهمية فهم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق منهج السلف الصالح، ليتمكن العضو من القيام بها على خير وجه.

وأكد ضرورة تحلّي العضو الميداني بالأخلاق الحسنة، وأن يراعي المصلحة العامة، مع الحرص على النصح بالحكمة والموعظة الحسنة.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
03:35 PM

مدير فرع الأمر بالمعروف بالرياض يزور شقراء.. ويلتقي بمنسوبي الهيئة

أكد ضرورة تحلّي العضو الميداني بالأخلاق ومراعاة المصلحة العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، في مكتبه بديوان المحافظة، وكان يرافقه رئيس هيئة شقراء وعدد من مسؤولي الفرع بالمنطقة.

وأكد "البواردي"، في مستهل اللقاء، أهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام وفق عمل مخطط له، والمشاركة في تعزيز الأمن الفكري.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال، والمحافظة على التعامل الحسن والأخلاق الحميدة، وحماية أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وتعزيز الانتماء للوطن.

من ناحيته، قال الشيخ "الشبانات": الزيارة تهدف لمدّ جسور التواصل والتعاون مع المحافظات لتفعيل الحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة؛ في إطار العمل على الحفاظ على اللحمة الوطنية وتأصيل منهج السلف الصالح في طاعة ولي الأمر.

ووجّه شكره لمحافظ شقراء على حُسْن الاستقبال والتعاون غير المستغرب، ودعمه لهيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة.

وقد تفقّد "الشبانات" هيئة المحافظة والتقى منسوبيها، وشدد على أهمية فهم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق منهج السلف الصالح، ليتمكن العضو من القيام بها على خير وجه.

وأكد ضرورة تحلّي العضو الميداني بالأخلاق الحسنة، وأن يراعي المصلحة العامة، مع الحرص على النصح بالحكمة والموعظة الحسنة.

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