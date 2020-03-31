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المتحدث باسم "التجارة" لـ"سبق": رصدنا ارتفاعات في أسعار الحمضيات وصلت إلى 100%

تسجيل 1361 مخالفة خلال 3 أيام وتم تغريمها فورًا

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، رصد الوزارة لارتفاعات في أسعار بعض الفواكه وتحديداً الحمضيات، مشيرًا إلى أن الارتفاعات وصلت فيها إلى100%، لافتًا إلى أن حالات التلاعب ورفع السعر التي رصدتها الوزارة خلال 3 أيام كانت 1361 مخالفة، وتم إعطاء مرتكبيها غرامات فورية.

جاء ذلك ردًّا على استفسار "سبق" خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي تقيمه وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا؛ حيث قال "الحسين": "وقفنا على هذه الحالات وتأكدنا من مصدرها وفواتير المورد وفواتير الموزع نفسه، وبعض هذه الحالات كانت فعلًا تبيّن أن هناك ارتفاعًا في سعر المصدر المورد، والذي أحضرها من بعض الدول التي ارتفعت فيها الكُلفة بسبب هذه الأزمة العالمية، والتي تفرض علينا التعاطي مع متغيراتها".

وأكد أن هناك كثيرًا من الدول تأثّرت عندهم حركة الاستيراد والتصدير، وارتفعت عندهم كلفة الشحن وكلفة التأمين، وكلفة الإمدادات والخدمات اللوجستية كاملةً.

وأكد متحدّث وزارة التجارة أن هذه الحالات، بإذن الله، ستتم مراعاتها، مضيفًا: "بدأنا فعليًّا في العمل عليها مع عدد من الموردين، وسيكون هناك دول أخرى، وهناك شحنات من الحمضيات والبرتقال إن شاء الله قادمة للمملكة هي في طريقها الآن حتى يكون الاحتياج كاملًا مُغطى".

وكشف "الحسين" عن أن حالات التلاعب ورفع السعر التي رصدتها وزارة التجارة، كانت خلال 3 أيام، وبلغت 1361 مخالفة، وتم إعطاؤهم غرامات فورية، وأن هذه الغرامات الفورية تتراوح بحسب جسامة المخالفة، فإذا كانت كبيرة أو كانت مخالفات محدودة يتم رصدها وتبدأ غرامات المخالفات من 50 ألف ريال وتصل إلى مليون ريال.

وتابع: "هناك أيضًا تعاون كبير مع الهيئة العامة للمنافسة، عندما يكون هناك استغلال ظرف للهيمنة على إحدى السلع والتلاعب فيها، وإيصال رسالة للمتلقّي أن هذه السلع في طريقها للنفاد حتى يبيعها عليه بسعر غير عادل، فتكون الغرامة كبيرة فيها تصل إلى 10 ملايين ريال، وتصل أحيانًا إلى ثلاثة أضعاف الأرباح المتحقّقة من بيع سعر هذه السلعة، أو 10% من المبيعات السنوية لهذه المنشأة؛ لذلك فإن حماية المستهلك هي خط أحمر للوزارة".

وأضاف: "دائمًا ما نقول للمستهلكين في حال رصدتَ أي تلاعب أو غش أو لاحظتَ حتى رفعًا للأسعار؛ عليك أن تبادر عبر تطبيق بلاغ تجاري بأن ترفع البلاغ لوزارة التجارة، أو هاتف حماية المستهلك 1900.

فيروس كورونا الجديد وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المتحدث باسم "التجارة" لـ"سبق": رصدنا ارتفاعات في أسعار الحمضيات وصلت إلى 100%
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، رصد الوزارة لارتفاعات في أسعار بعض الفواكه وتحديداً الحمضيات، مشيرًا إلى أن الارتفاعات وصلت فيها إلى100%، لافتًا إلى أن حالات التلاعب ورفع السعر التي رصدتها الوزارة خلال 3 أيام كانت 1361 مخالفة، وتم إعطاء مرتكبيها غرامات فورية.

جاء ذلك ردًّا على استفسار "سبق" خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي تقيمه وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا؛ حيث قال "الحسين": "وقفنا على هذه الحالات وتأكدنا من مصدرها وفواتير المورد وفواتير الموزع نفسه، وبعض هذه الحالات كانت فعلًا تبيّن أن هناك ارتفاعًا في سعر المصدر المورد، والذي أحضرها من بعض الدول التي ارتفعت فيها الكُلفة بسبب هذه الأزمة العالمية، والتي تفرض علينا التعاطي مع متغيراتها".

وأكد أن هناك كثيرًا من الدول تأثّرت عندهم حركة الاستيراد والتصدير، وارتفعت عندهم كلفة الشحن وكلفة التأمين، وكلفة الإمدادات والخدمات اللوجستية كاملةً.

وأكد متحدّث وزارة التجارة أن هذه الحالات، بإذن الله، ستتم مراعاتها، مضيفًا: "بدأنا فعليًّا في العمل عليها مع عدد من الموردين، وسيكون هناك دول أخرى، وهناك شحنات من الحمضيات والبرتقال إن شاء الله قادمة للمملكة هي في طريقها الآن حتى يكون الاحتياج كاملًا مُغطى".

وكشف "الحسين" عن أن حالات التلاعب ورفع السعر التي رصدتها وزارة التجارة، كانت خلال 3 أيام، وبلغت 1361 مخالفة، وتم إعطاؤهم غرامات فورية، وأن هذه الغرامات الفورية تتراوح بحسب جسامة المخالفة، فإذا كانت كبيرة أو كانت مخالفات محدودة يتم رصدها وتبدأ غرامات المخالفات من 50 ألف ريال وتصل إلى مليون ريال.

وتابع: "هناك أيضًا تعاون كبير مع الهيئة العامة للمنافسة، عندما يكون هناك استغلال ظرف للهيمنة على إحدى السلع والتلاعب فيها، وإيصال رسالة للمتلقّي أن هذه السلع في طريقها للنفاد حتى يبيعها عليه بسعر غير عادل، فتكون الغرامة كبيرة فيها تصل إلى 10 ملايين ريال، وتصل أحيانًا إلى ثلاثة أضعاف الأرباح المتحقّقة من بيع سعر هذه السلعة، أو 10% من المبيعات السنوية لهذه المنشأة؛ لذلك فإن حماية المستهلك هي خط أحمر للوزارة".

وأضاف: "دائمًا ما نقول للمستهلكين في حال رصدتَ أي تلاعب أو غش أو لاحظتَ حتى رفعًا للأسعار؛ عليك أن تبادر عبر تطبيق بلاغ تجاري بأن ترفع البلاغ لوزارة التجارة، أو هاتف حماية المستهلك 1900.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
06:28 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:31 PM

المتحدث باسم "التجارة" لـ"سبق": رصدنا ارتفاعات في أسعار الحمضيات وصلت إلى 100%

تسجيل 1361 مخالفة خلال 3 أيام وتم تغريمها فورًا

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فهد العتيبي - الرياض
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9,483

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، رصد الوزارة لارتفاعات في أسعار بعض الفواكه وتحديداً الحمضيات، مشيرًا إلى أن الارتفاعات وصلت فيها إلى100%، لافتًا إلى أن حالات التلاعب ورفع السعر التي رصدتها الوزارة خلال 3 أيام كانت 1361 مخالفة، وتم إعطاء مرتكبيها غرامات فورية.

جاء ذلك ردًّا على استفسار "سبق" خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي تقيمه وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا؛ حيث قال "الحسين": "وقفنا على هذه الحالات وتأكدنا من مصدرها وفواتير المورد وفواتير الموزع نفسه، وبعض هذه الحالات كانت فعلًا تبيّن أن هناك ارتفاعًا في سعر المصدر المورد، والذي أحضرها من بعض الدول التي ارتفعت فيها الكُلفة بسبب هذه الأزمة العالمية، والتي تفرض علينا التعاطي مع متغيراتها".

وأكد أن هناك كثيرًا من الدول تأثّرت عندهم حركة الاستيراد والتصدير، وارتفعت عندهم كلفة الشحن وكلفة التأمين، وكلفة الإمدادات والخدمات اللوجستية كاملةً.

وأكد متحدّث وزارة التجارة أن هذه الحالات، بإذن الله، ستتم مراعاتها، مضيفًا: "بدأنا فعليًّا في العمل عليها مع عدد من الموردين، وسيكون هناك دول أخرى، وهناك شحنات من الحمضيات والبرتقال إن شاء الله قادمة للمملكة هي في طريقها الآن حتى يكون الاحتياج كاملًا مُغطى".

وكشف "الحسين" عن أن حالات التلاعب ورفع السعر التي رصدتها وزارة التجارة، كانت خلال 3 أيام، وبلغت 1361 مخالفة، وتم إعطاؤهم غرامات فورية، وأن هذه الغرامات الفورية تتراوح بحسب جسامة المخالفة، فإذا كانت كبيرة أو كانت مخالفات محدودة يتم رصدها وتبدأ غرامات المخالفات من 50 ألف ريال وتصل إلى مليون ريال.

وتابع: "هناك أيضًا تعاون كبير مع الهيئة العامة للمنافسة، عندما يكون هناك استغلال ظرف للهيمنة على إحدى السلع والتلاعب فيها، وإيصال رسالة للمتلقّي أن هذه السلع في طريقها للنفاد حتى يبيعها عليه بسعر غير عادل، فتكون الغرامة كبيرة فيها تصل إلى 10 ملايين ريال، وتصل أحيانًا إلى ثلاثة أضعاف الأرباح المتحقّقة من بيع سعر هذه السلعة، أو 10% من المبيعات السنوية لهذه المنشأة؛ لذلك فإن حماية المستهلك هي خط أحمر للوزارة".

وأضاف: "دائمًا ما نقول للمستهلكين في حال رصدتَ أي تلاعب أو غش أو لاحظتَ حتى رفعًا للأسعار؛ عليك أن تبادر عبر تطبيق بلاغ تجاري بأن ترفع البلاغ لوزارة التجارة، أو هاتف حماية المستهلك 1900.

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