استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في الوزارة في الرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد. وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

"الجبير" يستقبل السفير الأمريكي بالمملكة ويستعرض العلاقات الثنائية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-12-09 استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في الوزارة في الرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.



وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 04:33 PM

"الجبير" يستقبل السفير الأمريكي بالمملكة ويستعرض العلاقات الثنائية استقبله بمكتبه في الوزارة بالرياض





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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في الوزارة في الرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.



وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.