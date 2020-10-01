النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشؤون الإسلامية تدشن مبادرة "المملكة توحيد ووحدة" بالدوادمي بحضور المحافظ

تستهدف أكثر من 200 منشط دعوي لترسيخ اللحمة الوطنية يقدمها الدعاة

دشن محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري، بمقر المحافظة اليوم، المبادرة الدعوية "المملكة توحيد ووحدة"، التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بحضور مدير مركز الدعوة بمحافظة الدوادمي عبد الله بن رجا الروقي، ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدوادمي سامي بن عبد العزيز السليس.

وقدم مدير مركز الدعوة بالمحافظة شرحاً عن المبادرة والتي دشنها الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الأسبوع الماضي، وتهدف لتعزيز القيم الوطنية والحث على اللحمة والمواطنة الصالحة والتحذير من الانتماء للمذاهب الهدامة وتعزيز العقيدة الصحيحة، ونشر الوعي في المجتمع وفق منهج الوسطية والاعتدال ونبذ الفرقة والاختلاف، من خلال إقامة أكثر من 200 منشط دعوي في مساجد وجوامع محافظة الدوادمي والمراكز التابعة لها تتضمن محاضرات وندوات علمية وكلمات توعوية وخطب.

من جهته، ثمن السديري ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من أعمال دعوية تسعى من خلالها إلى تعزيز قيم الانتماء والمواطنة والتحذير من الجماعات الإرهابية، وتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم وفق المنهج الصحيح والسليم.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الشؤون الإسلامية تدشن مبادرة "المملكة توحيد ووحدة" بالدوادمي بحضور المحافظ
سبق

دشن محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري، بمقر المحافظة اليوم، المبادرة الدعوية "المملكة توحيد ووحدة"، التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بحضور مدير مركز الدعوة بمحافظة الدوادمي عبد الله بن رجا الروقي، ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدوادمي سامي بن عبد العزيز السليس.

وقدم مدير مركز الدعوة بالمحافظة شرحاً عن المبادرة والتي دشنها الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الأسبوع الماضي، وتهدف لتعزيز القيم الوطنية والحث على اللحمة والمواطنة الصالحة والتحذير من الانتماء للمذاهب الهدامة وتعزيز العقيدة الصحيحة، ونشر الوعي في المجتمع وفق منهج الوسطية والاعتدال ونبذ الفرقة والاختلاف، من خلال إقامة أكثر من 200 منشط دعوي في مساجد وجوامع محافظة الدوادمي والمراكز التابعة لها تتضمن محاضرات وندوات علمية وكلمات توعوية وخطب.

من جهته، ثمن السديري ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من أعمال دعوية تسعى من خلالها إلى تعزيز قيم الانتماء والمواطنة والتحذير من الجماعات الإرهابية، وتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم وفق المنهج الصحيح والسليم.


01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
12:18 AM

الشؤون الإسلامية تدشن مبادرة "المملكة توحيد ووحدة" بالدوادمي بحضور المحافظ

تستهدف أكثر من 200 منشط دعوي لترسيخ اللحمة الوطنية يقدمها الدعاة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
32

دشن محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري، بمقر المحافظة اليوم، المبادرة الدعوية "المملكة توحيد ووحدة"، التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بحضور مدير مركز الدعوة بمحافظة الدوادمي عبد الله بن رجا الروقي، ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدوادمي سامي بن عبد العزيز السليس.

وقدم مدير مركز الدعوة بالمحافظة شرحاً عن المبادرة والتي دشنها الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الأسبوع الماضي، وتهدف لتعزيز القيم الوطنية والحث على اللحمة والمواطنة الصالحة والتحذير من الانتماء للمذاهب الهدامة وتعزيز العقيدة الصحيحة، ونشر الوعي في المجتمع وفق منهج الوسطية والاعتدال ونبذ الفرقة والاختلاف، من خلال إقامة أكثر من 200 منشط دعوي في مساجد وجوامع محافظة الدوادمي والمراكز التابعة لها تتضمن محاضرات وندوات علمية وكلمات توعوية وخطب.

من جهته، ثمن السديري ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من أعمال دعوية تسعى من خلالها إلى تعزيز قيم الانتماء والمواطنة والتحذير من الجماعات الإرهابية، وتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم وفق المنهج الصحيح والسليم.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,493
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,197
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,288
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,982

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة