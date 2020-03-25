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وفاة وزير الدفاع السوداني في "جوبا" بأزمة قلبية

كان ضمن وفد التفاوض الحكومي مع الحركات المسلحة

أكّد مراسل شبكة "سكاي نيوز عربية" في الخرطوم، وفاة وزير الدفاع السوداني، الفريق أول جمال الدين عمر؛ بأزمة قلبية.

وتُوفي وزير الدفاع السوداني في جوبا؛ عاصمة جنوب السودان.

جديرٌ بالذكر أن الفريق أول عمر؛ كان ضمن وفد التفاوض الحكومي مع الحركات المسلحة حول السلام في السودان.

وكان عمر؛ عضواً في المجلس السيادي الذي تولى شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهراً مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر أزمة قلبية

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وفاة وزير الدفاع السوداني في "جوبا" بأزمة قلبية
سبق

أكّد مراسل شبكة "سكاي نيوز عربية" في الخرطوم، وفاة وزير الدفاع السوداني، الفريق أول جمال الدين عمر؛ بأزمة قلبية.

وتُوفي وزير الدفاع السوداني في جوبا؛ عاصمة جنوب السودان.

جديرٌ بالذكر أن الفريق أول عمر؛ كان ضمن وفد التفاوض الحكومي مع الحركات المسلحة حول السلام في السودان.

وكان عمر؛ عضواً في المجلس السيادي الذي تولى شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهراً مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:25 AM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:31 AM

وفاة وزير الدفاع السوداني في "جوبا" بأزمة قلبية

كان ضمن وفد التفاوض الحكومي مع الحركات المسلحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد مراسل شبكة "سكاي نيوز عربية" في الخرطوم، وفاة وزير الدفاع السوداني، الفريق أول جمال الدين عمر؛ بأزمة قلبية.

وتُوفي وزير الدفاع السوداني في جوبا؛ عاصمة جنوب السودان.

جديرٌ بالذكر أن الفريق أول عمر؛ كان ضمن وفد التفاوض الحكومي مع الحركات المسلحة حول السلام في السودان.

وكان عمر؛ عضواً في المجلس السيادي الذي تولى شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهراً مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

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