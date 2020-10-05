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القادسية يتعاقد مع أندريا .. واللاعب يلتحق بمعسكر الفريق في أبها

وصل المهاجم المدغشقري كاروليس أندريا، أمس الأحد، إلى مطار أبها الدولي للانضمام لمعسكر فريق القادسية الأول لكرة القدم في أبها.

وتعاقدت إدارة نادي القادسية مع المهاجم المدغشقري، قادمًا من فريق العدالة وذلك في إطار خطتها لتدعيم صفوف الفريق القدساوي بلاعبين مميزين في الموسم المقبل.

ولعب أندريا صاحب 31 عامًا والبالغ طوله 172م في آخر موسمين 66 مباراة سجل خلالها 35 هدفًا وصنع 5 أهداف. وسيخوض أندريا مع القادسية ثالث محطاته الكروية مع الفرق السعودية، حيث سبق له تمثيل فريق أحد في موسم 2017 ، وسبق لأندريا اللعب لنادي وداد تلمسان الجزائري في العام 2011، كما لعب لنادي اتحاد العاصمة الجزائري في العام 2012.

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القادسية يتعاقد مع أندريا .. واللاعب يلتحق بمعسكر الفريق في أبها
سبق

وصل المهاجم المدغشقري كاروليس أندريا، أمس الأحد، إلى مطار أبها الدولي للانضمام لمعسكر فريق القادسية الأول لكرة القدم في أبها.

وتعاقدت إدارة نادي القادسية مع المهاجم المدغشقري، قادمًا من فريق العدالة وذلك في إطار خطتها لتدعيم صفوف الفريق القدساوي بلاعبين مميزين في الموسم المقبل.

ولعب أندريا صاحب 31 عامًا والبالغ طوله 172م في آخر موسمين 66 مباراة سجل خلالها 35 هدفًا وصنع 5 أهداف. وسيخوض أندريا مع القادسية ثالث محطاته الكروية مع الفرق السعودية، حيث سبق له تمثيل فريق أحد في موسم 2017 ، وسبق لأندريا اللعب لنادي وداد تلمسان الجزائري في العام 2011، كما لعب لنادي اتحاد العاصمة الجزائري في العام 2012.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
12:19 AM

القادسية يتعاقد مع أندريا .. واللاعب يلتحق بمعسكر الفريق في أبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل المهاجم المدغشقري كاروليس أندريا، أمس الأحد، إلى مطار أبها الدولي للانضمام لمعسكر فريق القادسية الأول لكرة القدم في أبها.

وتعاقدت إدارة نادي القادسية مع المهاجم المدغشقري، قادمًا من فريق العدالة وذلك في إطار خطتها لتدعيم صفوف الفريق القدساوي بلاعبين مميزين في الموسم المقبل.

ولعب أندريا صاحب 31 عامًا والبالغ طوله 172م في آخر موسمين 66 مباراة سجل خلالها 35 هدفًا وصنع 5 أهداف. وسيخوض أندريا مع القادسية ثالث محطاته الكروية مع الفرق السعودية، حيث سبق له تمثيل فريق أحد في موسم 2017 ، وسبق لأندريا اللعب لنادي وداد تلمسان الجزائري في العام 2011، كما لعب لنادي اتحاد العاصمة الجزائري في العام 2012.

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