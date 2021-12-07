بمشاركة 500 متطوع.. أمانة جدة تزرع 10 آلاف شتلة في الغابة الشرقية

لإتاحة الفرصة لمشاركتهم في خدمة مدينتهم واستثمار طاقاتهم الإيجابية

نظمت أمانة محافظة جدة مبادرة تطوعية لزراعة 10 آلاف شتلة في الغابة الشرقية، بمشاركة 500 متطوع، في إطار المبادرات المجتمعية التي تدعمها الأمانة لتعزيز الوعي البيئي، وزيادة المسطحات الخضراء.

وأوضح المدير العام للحدائق والتشجير المهندس عمرو جاليه أن المبادرة تأتي بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات المجتمعية التي تشرف على استقطاب المتطوعين، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في خدمة مدينتهم، واستثمار طاقاتهم الإيجابية.

وذكر أن الأمانة سخّرت إمكاناتها الكاملة للمتطوعين بتجهيز المواقع المستهدفة في الغابة الشرقية، وتوفير الشتلات الزراعية، بجانب دعمهم بفريق متخصص من إدارة الحدائق لإرشادهم بكيفية زراعة الشتلات.