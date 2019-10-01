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المسابقات: تأجيل مباراة النصر والفيصلي إلى 6 نوفمبر

أصدرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين قرارها بتأجيل مباراة ⁧‫#النصر_الفيصلي⁩ ضمن الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي كان مقررًا لها أن تُقام يوم السبت 5 أكتوبر القادم، لتُقام يوم الأربعاء 6 نوفمبر على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض في تمام الساعة 7:55 مساءً.

وقالت اللجنة: "جاء قرار التأجيل بناء على خطاب من مدير التشغيل في المنشآت الرياضية المتضمن انشغال ملعب الملك فهد الدولي بالرياض لاحتفالات موسم الرياض وعدم جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المسابقات: تأجيل مباراة النصر والفيصلي إلى 6 نوفمبر
سبق

أصدرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين قرارها بتأجيل مباراة ⁧‫#النصر_الفيصلي⁩ ضمن الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي كان مقررًا لها أن تُقام يوم السبت 5 أكتوبر القادم، لتُقام يوم الأربعاء 6 نوفمبر على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض في تمام الساعة 7:55 مساءً.

وقالت اللجنة: "جاء قرار التأجيل بناء على خطاب من مدير التشغيل في المنشآت الرياضية المتضمن انشغال ملعب الملك فهد الدولي بالرياض لاحتفالات موسم الرياض وعدم جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد".

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
12:05 AM

المسابقات: تأجيل مباراة النصر والفيصلي إلى 6 نوفمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين قرارها بتأجيل مباراة ⁧‫#النصر_الفيصلي⁩ ضمن الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي كان مقررًا لها أن تُقام يوم السبت 5 أكتوبر القادم، لتُقام يوم الأربعاء 6 نوفمبر على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض في تمام الساعة 7:55 مساءً.

وقالت اللجنة: "جاء قرار التأجيل بناء على خطاب من مدير التشغيل في المنشآت الرياضية المتضمن انشغال ملعب الملك فهد الدولي بالرياض لاحتفالات موسم الرياض وعدم جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد".

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