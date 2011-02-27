الملك يستقبل وفد مجموعة "الشيوخ" برئاسة كوفي عنان

اللقاء تضمن استعراض جهود دعم السلام والاستقرار العالمي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وفد مجموعة ذا إيلدرز "الشيوخ" برئاسة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان.

وشهد اللقاء استعراض جهود المجموعة في سبيل دعم السلام والاستقرار العالمي.

وحضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

ويضم وفد المجموعة، الرئيس الأسبق لفنلندا مارتي اهتيساري، والرئيس الأسبق للمكسيك إرنستو زيديلو، ووزير خارجية الجزائر الأسبق الأخضر الإبراهيمي، والرئيس التنفيذي للمجموعة ديفيد نوسباوم.