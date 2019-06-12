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خالد عبدالرحمن: جمهوري الحبيب.. موعدنا الجمعة بالقصيم

يشارك مع محمد عبده بالحفل الغنائي الذي أعلنت عنه "الترفيه"

أعلن الفنان خالد عبدالرحمن إقامة حفله الغنائي في القصيم يوم الجمعة القادم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. جمهوري الحبيب بإذن الله سوف يقام حفل غنائي يوم الجمعة في القصيم بتاريخ 14/ 6/ 2019م نلتقيكم على الموعد بإذن الله.

وكانت هيئة الترفيه قد أعلنت إقامة حفل غنائي يجمع خالد عبدالرحمن بالفنان محمد عبده، في حدث هو الأول من نوعه لـ"الترفيه" بالقصيم منذ إعلان إنشائها قبل نحو ثلاثة أعوام لجعل قطاع الترفيه رافدًا اقتصاديًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خالد عبدالرحمن: جمهوري الحبيب.. موعدنا الجمعة بالقصيم
سبق

أعلن الفنان خالد عبدالرحمن إقامة حفله الغنائي في القصيم يوم الجمعة القادم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. جمهوري الحبيب بإذن الله سوف يقام حفل غنائي يوم الجمعة في القصيم بتاريخ 14/ 6/ 2019م نلتقيكم على الموعد بإذن الله.

وكانت هيئة الترفيه قد أعلنت إقامة حفل غنائي يجمع خالد عبدالرحمن بالفنان محمد عبده، في حدث هو الأول من نوعه لـ"الترفيه" بالقصيم منذ إعلان إنشائها قبل نحو ثلاثة أعوام لجعل قطاع الترفيه رافدًا اقتصاديًا.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
02:26 PM

خالد عبدالرحمن: جمهوري الحبيب.. موعدنا الجمعة بالقصيم

يشارك مع محمد عبده بالحفل الغنائي الذي أعلنت عنه "الترفيه"

A A A
بدر العتيبي - القصيم
21
3,805

أعلن الفنان خالد عبدالرحمن إقامة حفله الغنائي في القصيم يوم الجمعة القادم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. جمهوري الحبيب بإذن الله سوف يقام حفل غنائي يوم الجمعة في القصيم بتاريخ 14/ 6/ 2019م نلتقيكم على الموعد بإذن الله.

وكانت هيئة الترفيه قد أعلنت إقامة حفل غنائي يجمع خالد عبدالرحمن بالفنان محمد عبده، في حدث هو الأول من نوعه لـ"الترفيه" بالقصيم منذ إعلان إنشائها قبل نحو ثلاثة أعوام لجعل قطاع الترفيه رافدًا اقتصاديًا.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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