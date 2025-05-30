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24 يومًا في "الترددي".. كم راكبًا نُقلوا من وإلى الحرم؟ إمارة مكة تجيب

محطة شعب عامر كانت الأكثر إقبالًا بـ13مليونًا تلاها أجياد المصافي بـ6.2

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن عدد الركاب الذين تم نقلهم من وإلى المسجد الحرام منذ 30 من شعبان وحتى 23 من رمضان، بلغ أكثر من 39.8 مليون راكب عبر النقل الترددي بزيادة 7.7٪ عن نفس الفترة من العام الماضي؛ فيما استوعبت المواقف على مداخل العاصمة المقدسة أكثر من 1.6 مليون مركبة بزيادة 4.11% عن العام الماضي.

وتم نقل أكثر من 6.2 ملايين راكب من مواقف أجياد المصافي؛ بينما تم نقل أكثر من 4 ملايين راكب من ساحة باب علي، ومن محطة باب الملك عبدالعزيز تم نقل 2.225.088 راكبًا، أما محطة جرول فنقلت 4.404.263 راكبًا، ومن محطة جبل الكعبة تم نقل 1.547.022 راكبًا، ومحطة أجياد أكثر من 1.7 مليون راكب، ومحطة شعب عامر 13.515.189 راكبًا، وأخيرًا محطة ريع بخش؛ فقد تم نقل أكثر من 6.1 ملايين راكب.

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24 يومًا في "الترددي".. كم راكبًا نُقلوا من وإلى الحرم؟ إمارة مكة تجيب
سبق

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن عدد الركاب الذين تم نقلهم من وإلى المسجد الحرام منذ 30 من شعبان وحتى 23 من رمضان، بلغ أكثر من 39.8 مليون راكب عبر النقل الترددي بزيادة 7.7٪ عن نفس الفترة من العام الماضي؛ فيما استوعبت المواقف على مداخل العاصمة المقدسة أكثر من 1.6 مليون مركبة بزيادة 4.11% عن العام الماضي.

وتم نقل أكثر من 6.2 ملايين راكب من مواقف أجياد المصافي؛ بينما تم نقل أكثر من 4 ملايين راكب من ساحة باب علي، ومن محطة باب الملك عبدالعزيز تم نقل 2.225.088 راكبًا، أما محطة جرول فنقلت 4.404.263 راكبًا، ومن محطة جبل الكعبة تم نقل 1.547.022 راكبًا، ومحطة أجياد أكثر من 1.7 مليون راكب، ومحطة شعب عامر 13.515.189 راكبًا، وأخيرًا محطة ريع بخش؛ فقد تم نقل أكثر من 6.1 ملايين راكب.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
10:37 AM

24 يومًا في "الترددي".. كم راكبًا نُقلوا من وإلى الحرم؟ إمارة مكة تجيب

محطة شعب عامر كانت الأكثر إقبالًا بـ13مليونًا تلاها أجياد المصافي بـ6.2

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عبدالله الراجحي - جدة
0
564

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن عدد الركاب الذين تم نقلهم من وإلى المسجد الحرام منذ 30 من شعبان وحتى 23 من رمضان، بلغ أكثر من 39.8 مليون راكب عبر النقل الترددي بزيادة 7.7٪ عن نفس الفترة من العام الماضي؛ فيما استوعبت المواقف على مداخل العاصمة المقدسة أكثر من 1.6 مليون مركبة بزيادة 4.11% عن العام الماضي.

وتم نقل أكثر من 6.2 ملايين راكب من مواقف أجياد المصافي؛ بينما تم نقل أكثر من 4 ملايين راكب من ساحة باب علي، ومن محطة باب الملك عبدالعزيز تم نقل 2.225.088 راكبًا، أما محطة جرول فنقلت 4.404.263 راكبًا، ومن محطة جبل الكعبة تم نقل 1.547.022 راكبًا، ومحطة أجياد أكثر من 1.7 مليون راكب، ومحطة شعب عامر 13.515.189 راكبًا، وأخيرًا محطة ريع بخش؛ فقد تم نقل أكثر من 6.1 ملايين راكب.

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200 مليون

200 مليون

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23,105
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