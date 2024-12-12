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جامعة طيبة تنظم حلقة نقاشية حول الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة 2030

ترأس مدير جامعة طيبة، الدكتور عبد العزيز السراني، أمس، حلقة نقاش حول "الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة 2030"، التي نظمتها مبادرة جامعة طيبة للتحول الوطني.

استضافت الحلقة الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله القويز، وحضرها وكلاء الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، وعمداء العمادات المساندة وطلبة من الجامعة.

وشكر مدير جامعة طيبة، في بداية الجلسة، حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله؛ على ما تقدمه من جهود مستمرة في تطوير عملية التعليم ودعم الجامعات للقيام بدورها في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وأوضح أن على الجامعات تطوير الاستثمار ومواكبة خطط الرؤية وتهيئة البرامج التي تساعد على تحقيق الأهداف.

وألقى الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الله القويز، كلمة شرح فيها أهم التغيرات التي أحدثته رؤية 2030 في الاقتصاد السعودي ودورها الهام في التعافي من إدمان النفط والتحول للاقتصاد المعرفي، مؤكدا أن المملكة تسير في الطريق الصحيح في جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي.

وقال د. "القويز" إنها المرة الأولى منذ بدء الخطط السعودية قبل أربعين عاماً الذي تقوم فيه الدولة بتحديد أهداف رقمية وخارطة طريق للوصول إلى هذه الأهداف، وإنشاء أجهزة للمتابعة والمحاسبة، وأن هذه الإجراءات تتم بتوجيهات من قيادات شابه لا تتردد في اتخاذ القرارات الصعبة.

وفتح مدير الجامعة، باب النقاش والاستفسارات أمام الحضور، وحول استمرار ربط سعر صرف الريال بالدولار، قال د.القويز إن الربط سيظل منطقياً طالما استمرت المملكة في تسعير صادراتها الرئيسية وأهمها البترول بالدولار، كما أن لديها الفوائض النقدية لحماية ذلك.

وفي سؤال حول سوق المال السعودي، قال "القويز": إن السوق يسير وفق آليات جيدة، مؤكداً على أهمية أن تكون أنظمة هذه السوق مكملة ومنسجمة مع أفضل الممارسات العالمية ومطبقة على الجميع بكل شفافية ودون تمييز، وأن تكون هناك آليات واضحة وفعالة لمحاربة الصفقات المبنية على معلومات تم الحصول عليها بطرق غير سليمة.

وشدد "القويز" على أهمية تركيز الطالب على نشاط محدد وعدم تشتيت الجهود في أنشطة متعارضة أو متنوعة، وكذلك التركيز على النشاط الأقرب إلى قلب صاحب المبادرة، مضيفا أن على الطالب بذل كل ما لديه من جهد جسدي وعقلي لتحقيق أهدافه، وأن كل من يعمل ستواجهه تحديات وصعوبات لذا لابد من تعويد النفس على ابتكار آليات للتعامل مع هذه التحديات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جامعة طيبة تنظم حلقة نقاشية حول الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة 2030
سبق

ترأس مدير جامعة طيبة، الدكتور عبد العزيز السراني، أمس، حلقة نقاش حول "الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة 2030"، التي نظمتها مبادرة جامعة طيبة للتحول الوطني.

استضافت الحلقة الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله القويز، وحضرها وكلاء الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، وعمداء العمادات المساندة وطلبة من الجامعة.

وشكر مدير جامعة طيبة، في بداية الجلسة، حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله؛ على ما تقدمه من جهود مستمرة في تطوير عملية التعليم ودعم الجامعات للقيام بدورها في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وأوضح أن على الجامعات تطوير الاستثمار ومواكبة خطط الرؤية وتهيئة البرامج التي تساعد على تحقيق الأهداف.

وألقى الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الله القويز، كلمة شرح فيها أهم التغيرات التي أحدثته رؤية 2030 في الاقتصاد السعودي ودورها الهام في التعافي من إدمان النفط والتحول للاقتصاد المعرفي، مؤكدا أن المملكة تسير في الطريق الصحيح في جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي.

وقال د. "القويز" إنها المرة الأولى منذ بدء الخطط السعودية قبل أربعين عاماً الذي تقوم فيه الدولة بتحديد أهداف رقمية وخارطة طريق للوصول إلى هذه الأهداف، وإنشاء أجهزة للمتابعة والمحاسبة، وأن هذه الإجراءات تتم بتوجيهات من قيادات شابه لا تتردد في اتخاذ القرارات الصعبة.

وفتح مدير الجامعة، باب النقاش والاستفسارات أمام الحضور، وحول استمرار ربط سعر صرف الريال بالدولار، قال د.القويز إن الربط سيظل منطقياً طالما استمرت المملكة في تسعير صادراتها الرئيسية وأهمها البترول بالدولار، كما أن لديها الفوائض النقدية لحماية ذلك.

وفي سؤال حول سوق المال السعودي، قال "القويز": إن السوق يسير وفق آليات جيدة، مؤكداً على أهمية أن تكون أنظمة هذه السوق مكملة ومنسجمة مع أفضل الممارسات العالمية ومطبقة على الجميع بكل شفافية ودون تمييز، وأن تكون هناك آليات واضحة وفعالة لمحاربة الصفقات المبنية على معلومات تم الحصول عليها بطرق غير سليمة.

وشدد "القويز" على أهمية تركيز الطالب على نشاط محدد وعدم تشتيت الجهود في أنشطة متعارضة أو متنوعة، وكذلك التركيز على النشاط الأقرب إلى قلب صاحب المبادرة، مضيفا أن على الطالب بذل كل ما لديه من جهد جسدي وعقلي لتحقيق أهدافه، وأن كل من يعمل ستواجهه تحديات وصعوبات لذا لابد من تعويد النفس على ابتكار آليات للتعامل مع هذه التحديات.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
04:25 PM

جامعة طيبة تنظم حلقة نقاشية حول الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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ترأس مدير جامعة طيبة، الدكتور عبد العزيز السراني، أمس، حلقة نقاش حول "الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة 2030"، التي نظمتها مبادرة جامعة طيبة للتحول الوطني.

استضافت الحلقة الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله القويز، وحضرها وكلاء الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، وعمداء العمادات المساندة وطلبة من الجامعة.

وشكر مدير جامعة طيبة، في بداية الجلسة، حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله؛ على ما تقدمه من جهود مستمرة في تطوير عملية التعليم ودعم الجامعات للقيام بدورها في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وأوضح أن على الجامعات تطوير الاستثمار ومواكبة خطط الرؤية وتهيئة البرامج التي تساعد على تحقيق الأهداف.

وألقى الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الله القويز، كلمة شرح فيها أهم التغيرات التي أحدثته رؤية 2030 في الاقتصاد السعودي ودورها الهام في التعافي من إدمان النفط والتحول للاقتصاد المعرفي، مؤكدا أن المملكة تسير في الطريق الصحيح في جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي.

وقال د. "القويز" إنها المرة الأولى منذ بدء الخطط السعودية قبل أربعين عاماً الذي تقوم فيه الدولة بتحديد أهداف رقمية وخارطة طريق للوصول إلى هذه الأهداف، وإنشاء أجهزة للمتابعة والمحاسبة، وأن هذه الإجراءات تتم بتوجيهات من قيادات شابه لا تتردد في اتخاذ القرارات الصعبة.

وفتح مدير الجامعة، باب النقاش والاستفسارات أمام الحضور، وحول استمرار ربط سعر صرف الريال بالدولار، قال د.القويز إن الربط سيظل منطقياً طالما استمرت المملكة في تسعير صادراتها الرئيسية وأهمها البترول بالدولار، كما أن لديها الفوائض النقدية لحماية ذلك.

وفي سؤال حول سوق المال السعودي، قال "القويز": إن السوق يسير وفق آليات جيدة، مؤكداً على أهمية أن تكون أنظمة هذه السوق مكملة ومنسجمة مع أفضل الممارسات العالمية ومطبقة على الجميع بكل شفافية ودون تمييز، وأن تكون هناك آليات واضحة وفعالة لمحاربة الصفقات المبنية على معلومات تم الحصول عليها بطرق غير سليمة.

وشدد "القويز" على أهمية تركيز الطالب على نشاط محدد وعدم تشتيت الجهود في أنشطة متعارضة أو متنوعة، وكذلك التركيز على النشاط الأقرب إلى قلب صاحب المبادرة، مضيفا أن على الطالب بذل كل ما لديه من جهد جسدي وعقلي لتحقيق أهدافه، وأن كل من يعمل ستواجهه تحديات وصعوبات لذا لابد من تعويد النفس على ابتكار آليات للتعامل مع هذه التحديات.

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