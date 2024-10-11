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مكة المكرّمة.. 5071 جولة تفتيشية على المنشآت تنتهي بضبط 1094 مخالفة

نفّذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الأسبوع الماضي

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، الأسبوع الماضي، 5071 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1094 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.

وتأتي الجولات الرقابية التفتيشية للتأكّد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911" .

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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مكة المكرّمة.. 5071 جولة تفتيشية على المنشآت تنتهي بضبط 1094 مخالفة
سبق

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، الأسبوع الماضي، 5071 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1094 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.

وتأتي الجولات الرقابية التفتيشية للتأكّد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911" .

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
10:18 AM

مكة المكرّمة.. 5071 جولة تفتيشية على المنشآت تنتهي بضبط 1094 مخالفة

نفّذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الأسبوع الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، الأسبوع الماضي، 5071 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1094 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.

وتأتي الجولات الرقابية التفتيشية للتأكّد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911" .

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