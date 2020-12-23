استمرار فعاليات "عسل العيدابي" بمبيعات تجاوزت نصف مليون خلال 5 أيام

1250 كيلو جرامًا تم بيعها وسط إقبال زوار المهرجان.. و"السدر" في الصدارة

تستمر فعاليات مهرجان العسل السادس والمقامة بمحافظة العيدابي، بعديد البرامج والفعاليات كبرامج ترفيهية للأطفال، وبرامج مسرحية، وركن الأسر المنتجة، وخيمة التسوق.

وبلغت كميات العسل المبيعة في مهرجان عسل جازان السادس خلال الخمسة أيام الأولى منذ انطلاقته، نحو 1250 كيلوجرامًا من العسل بقيمة جاوزت 500,000 ريال.

وتصدر عسل السدر قائمة أنواع العسل الأكثر مبيعًا لدى زوار المهرجان، فيما حلّ عسل الطلح في المرتبة الثانية في الكميات المبيعة، ثم عسل السمرة والسلام والضهيانة والمجرى والسحاة والكراثة.

ويتوقع النحالون وتجار العسل المشاركون في المهرجان الذي تنظمه محافظة العيدابي بساحة المركز الحضاري؛ زيادة نسبة المبيعات خلال الأيام المقبلة نظرًا للاهتمام والإقبال المتزايد الذي يجده المهرجان، إلى جانب جودة العسل بمختلف أنواعه.

وكان أمير منطقة جازان قد رعى حفل افتتاح فعاليات مهرجان العسل في نسخته السادسة الخميس الماضي، بحضور نائبه، وبحزمة من المشروعات التنموية والخدمية للمحافظة.