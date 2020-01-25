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انطلاق معرض "خير أمة" في الجامعة الإسلامية.. الاثنين المقبل

يهدف إلى تحويل القيم إلى سلوكيات عملية

ينطلق معرض "خير أمة"، الاثنين المقبل، في الجامعة الإسلامية، ضمن برامج مبادرة "القيم والأخلاق"، برعاية أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

ويستمر المعرض حتى 10 جمادى الآخرة 1441هـ، ويهدف إلى تعزير القيم في المجتمع من خلال أنشطة تفاعلية وبرامج علمية ومحاضرات وندوات تسهم في تحويل القيم إلى سلوكيات عملية.

ويفتح أبوابه أمام الجمهور من مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين للأفراد والعائلات والأطفال طوال أيامه في الفترة الصباحية من الساعة ٩ إلى ١٢ ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة ٤:٣٠ إلى ٩:٣٠ مساءً.

ويتضمن المعرض عددًا من الفعاليات والأنشطة وورش العمل، حيث ينظم عرضًا للقيم بلغات متعددة تسهم في توسيع دائرة المستهدفين من طلاب الجامعة على اختلاف لغاتهم وبلدانهم.

كما تنظم ورش عمل مصاحبة، الأولى عن آليات غرس قيم خير أمة للطلاب، والثانية أخلاقيات مهنة الطب بالتنسيق مع المركز الطبي الجامعي، والثالثة بعنوان: "قيم وأخلاقيات خدمة الزوار"، والرابعة عن قيم وأخلاقيات خدمة الزوار باللغات، ويشارك فيها عدد من طلاب الدراسات العليا.

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انطلاق معرض "خير أمة" في الجامعة الإسلامية.. الاثنين المقبل
سبق

ينطلق معرض "خير أمة"، الاثنين المقبل، في الجامعة الإسلامية، ضمن برامج مبادرة "القيم والأخلاق"، برعاية أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

ويستمر المعرض حتى 10 جمادى الآخرة 1441هـ، ويهدف إلى تعزير القيم في المجتمع من خلال أنشطة تفاعلية وبرامج علمية ومحاضرات وندوات تسهم في تحويل القيم إلى سلوكيات عملية.

ويفتح أبوابه أمام الجمهور من مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين للأفراد والعائلات والأطفال طوال أيامه في الفترة الصباحية من الساعة ٩ إلى ١٢ ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة ٤:٣٠ إلى ٩:٣٠ مساءً.

ويتضمن المعرض عددًا من الفعاليات والأنشطة وورش العمل، حيث ينظم عرضًا للقيم بلغات متعددة تسهم في توسيع دائرة المستهدفين من طلاب الجامعة على اختلاف لغاتهم وبلدانهم.

كما تنظم ورش عمل مصاحبة، الأولى عن آليات غرس قيم خير أمة للطلاب، والثانية أخلاقيات مهنة الطب بالتنسيق مع المركز الطبي الجامعي، والثالثة بعنوان: "قيم وأخلاقيات خدمة الزوار"، والرابعة عن قيم وأخلاقيات خدمة الزوار باللغات، ويشارك فيها عدد من طلاب الدراسات العليا.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
04:50 PM

انطلاق معرض "خير أمة" في الجامعة الإسلامية.. الاثنين المقبل

يهدف إلى تحويل القيم إلى سلوكيات عملية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينطلق معرض "خير أمة"، الاثنين المقبل، في الجامعة الإسلامية، ضمن برامج مبادرة "القيم والأخلاق"، برعاية أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

ويستمر المعرض حتى 10 جمادى الآخرة 1441هـ، ويهدف إلى تعزير القيم في المجتمع من خلال أنشطة تفاعلية وبرامج علمية ومحاضرات وندوات تسهم في تحويل القيم إلى سلوكيات عملية.

ويفتح أبوابه أمام الجمهور من مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين للأفراد والعائلات والأطفال طوال أيامه في الفترة الصباحية من الساعة ٩ إلى ١٢ ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة ٤:٣٠ إلى ٩:٣٠ مساءً.

ويتضمن المعرض عددًا من الفعاليات والأنشطة وورش العمل، حيث ينظم عرضًا للقيم بلغات متعددة تسهم في توسيع دائرة المستهدفين من طلاب الجامعة على اختلاف لغاتهم وبلدانهم.

كما تنظم ورش عمل مصاحبة، الأولى عن آليات غرس قيم خير أمة للطلاب، والثانية أخلاقيات مهنة الطب بالتنسيق مع المركز الطبي الجامعي، والثالثة بعنوان: "قيم وأخلاقيات خدمة الزوار"، والرابعة عن قيم وأخلاقيات خدمة الزوار باللغات، ويشارك فيها عدد من طلاب الدراسات العليا.

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