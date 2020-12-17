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باكستان تحذر من فرار ملايين المسلمين من الهند جراء أزمة كشمير وقانون الجنسية

"خان" أعرب عن قلقه من إمكانية نشوب صراع بين الدولتين

حذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم (الثلاثاء)، من أن ملايين المسلمين قد يفرون من الهند؛ بسبب حظر التجول في إقليم كشمير المتنازع عليه وقانون الجنسية الجديد في الهند.

وأعرب "خان" في كلمة أمام المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، عن القلق ليس من احتمال نشوب أزمة لاجئين فحسب، وإنما من أن يؤدي ذلك إلى صراع بين دولتين مسلحتين نوويًا، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده لن تستطيع استيعاب المزيد من اللاجئين، داعياً العالم إلى التدخل الآن.

باكستان الهند أزمة كشمير

الرئيسية/ أخبار العالم

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باكستان تحذر من فرار ملايين المسلمين من الهند جراء أزمة كشمير وقانون الجنسية
سبق

حذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم (الثلاثاء)، من أن ملايين المسلمين قد يفرون من الهند؛ بسبب حظر التجول في إقليم كشمير المتنازع عليه وقانون الجنسية الجديد في الهند.

وأعرب "خان" في كلمة أمام المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، عن القلق ليس من احتمال نشوب أزمة لاجئين فحسب، وإنما من أن يؤدي ذلك إلى صراع بين دولتين مسلحتين نوويًا، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده لن تستطيع استيعاب المزيد من اللاجئين، داعياً العالم إلى التدخل الآن.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
04:19 PM

باكستان تحذر من فرار ملايين المسلمين من الهند جراء أزمة كشمير وقانون الجنسية

"خان" أعرب عن قلقه من إمكانية نشوب صراع بين الدولتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم (الثلاثاء)، من أن ملايين المسلمين قد يفرون من الهند؛ بسبب حظر التجول في إقليم كشمير المتنازع عليه وقانون الجنسية الجديد في الهند.

وأعرب "خان" في كلمة أمام المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، عن القلق ليس من احتمال نشوب أزمة لاجئين فحسب، وإنما من أن يؤدي ذلك إلى صراع بين دولتين مسلحتين نوويًا، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده لن تستطيع استيعاب المزيد من اللاجئين، داعياً العالم إلى التدخل الآن.

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