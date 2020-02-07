النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

9 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد: أتربة مثارة وضباب وتدنٍ بمدى الرؤية الأفقية

شبه انعدام للرؤية بالجوف والشمالية.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الجمعة

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين متقدمين لمنطقتي الجوف والحدود الشمالية، وعدة تنبيهات أخرى لمناطق حائل وتبوك والرياض والشرقية والباحة ومكة المكرمة وعسير، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الجوف تشهد أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الحالة الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة الحدود الشمالية، ذكرت "الأرصاد" أن المنطقة تشهد أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الحالة الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة تبوك أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

ونبهت "الأرصاد" منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدلم والرين والسليل والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

كما تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وقرية العلا، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

ونبهت الهيئة منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتبدأ الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتبدأ الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة، وتبدأ الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
9 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد: أتربة مثارة وضباب وتدنٍ بمدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين متقدمين لمنطقتي الجوف والحدود الشمالية، وعدة تنبيهات أخرى لمناطق حائل وتبوك والرياض والشرقية والباحة ومكة المكرمة وعسير، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الجوف تشهد أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الحالة الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة الحدود الشمالية، ذكرت "الأرصاد" أن المنطقة تشهد أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الحالة الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة تبوك أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

ونبهت "الأرصاد" منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدلم والرين والسليل والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

كما تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وقرية العلا، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

ونبهت الهيئة منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتبدأ الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتبدأ الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة، وتبدأ الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
02:04 AM

9 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد: أتربة مثارة وضباب وتدنٍ بمدى الرؤية الأفقية

شبه انعدام للرؤية بالجوف والشمالية.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الجمعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,557

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين متقدمين لمنطقتي الجوف والحدود الشمالية، وعدة تنبيهات أخرى لمناطق حائل وتبوك والرياض والشرقية والباحة ومكة المكرمة وعسير، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الجوف تشهد أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الحالة الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة الحدود الشمالية، ذكرت "الأرصاد" أن المنطقة تشهد أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الحالة الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة تبوك أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

ونبهت "الأرصاد" منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدلم والرين والسليل والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

كما تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وقرية العلا، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

ونبهت الهيئة منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتبدأ الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتبدأ الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة، وتبدأ الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,410
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,009
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,994
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,522

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة