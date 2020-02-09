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الوزير "القصبي" في الباحة.. مطالبات عدة أبرزها عدم تجاوب إعلام الأمانة

إضافة إلى ترقية البلديات لفئات محافظاتها واستحداث بلديات بمواقع أخرى

يحل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، المهندس ماجد القصبي، اليوم الأحد ضيفًا على جائزة الباحة للإبداع والتميز، و‫يحضر كذلك افتتاح أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور ‫حسام بن سعود، عددًا من المشاريع البلدية المنجزة في عام 2019، وتدشينه حزمة من المشاريع البلدية بالمنطقة.

وطالب الأهالي الوزير القصبي بعدد من المطالب، منها رفع ميزانيات أمانة المنطقة لتواكب طموحات الأهالي، وعمل الأمانة كذلك، وترقية البلديات لفئات محافظاتها، واستحداث بلديات في مواقع أخرى، ومطالبات أخرى للإعلاميين بعقد مؤتمر صحفي مع الوزير لكشف احتياج الباحة المكان، ومطالبات إنسان الباحة خصوصًا، مع عدم تجاوب إعلام أمانة الباحة.

وقال لـ"سبق" عدد من أهالي المنطقة: نأمل أن تضع زيارة الوزير حلولاً للعديد من جوانب القصور؛ فالأمانة تحتاج لزيادة ميزانياتها؛ لتستطيع تنفيذ مشاريعها، وترقية بلديات لفئات محافظاتها نفسها، التي رُفعت للوزارة، ولكن لم تجد تجاوبًا. كما أن اعتماد بلديات لعدد من المراكز أصبح ضرورة، منها ناوان والشعراء وبني ظبيان وبالشهم وبني عدوان.

وأضافوا: استكمالاً للمشاريع التي تم نزع ملكياتها منذ سنوات، ولكنها توقفت، والمشاريع المتعثرة كذلك، منها جسر (الغبر) الذي بدأ العمل به منذ قرابة 12 عامًا، ولم يستكمل حتى الآن، وطريق الكرا جدرة الغانم.. وبالرغم من مشاريع تطويرية عدة، ولكنه لا يزال بالسوء ذاته.

وأضافوا: استكمال خدمات عدد من مخططات المنطقة من إنارة وسفلتة، وعمليات تطويرية، والسماح بتعدد الأدوار في المباني؛ إذ لا يزال هناك منع أكثر من دورين وملحق فقط في بعض المحافظات في ظل شح الأراضي والطبيعة الجبلية للمنطقة. وكذلك نقل الورش لموقع "الصناعية" يحد من التلوث البيئي والتشوه البصري.

في حين طالب الإعلاميون بمؤتمر صحفي مع الوزير لكشف احتياجات المنطقة، ومطالبات الأهالي. وأكد الإعلاميون مطر رزق الله وأحمد راشد ومنصور محمد وعبدالخالق الغامدي وفيصل الغامدي ومحسن عمير وعائض الشعلاني عدم تجاوب متحدث أمانة المنطقة، وأنه هو الحلقة بين الإعلامي والأمانة كما نصت الأنظمة العليا. كما أن تجاوب أمين الباحة مع استفسارات البعض وتجاهل البعض يفتح تساؤلاً آخر.

وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد القصبي الباحة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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الوزير "القصبي" في الباحة.. مطالبات عدة أبرزها عدم تجاوب إعلام الأمانة
سبق

يحل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، المهندس ماجد القصبي، اليوم الأحد ضيفًا على جائزة الباحة للإبداع والتميز، و‫يحضر كذلك افتتاح أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور ‫حسام بن سعود، عددًا من المشاريع البلدية المنجزة في عام 2019، وتدشينه حزمة من المشاريع البلدية بالمنطقة.

وطالب الأهالي الوزير القصبي بعدد من المطالب، منها رفع ميزانيات أمانة المنطقة لتواكب طموحات الأهالي، وعمل الأمانة كذلك، وترقية البلديات لفئات محافظاتها، واستحداث بلديات في مواقع أخرى، ومطالبات أخرى للإعلاميين بعقد مؤتمر صحفي مع الوزير لكشف احتياج الباحة المكان، ومطالبات إنسان الباحة خصوصًا، مع عدم تجاوب إعلام أمانة الباحة.

وقال لـ"سبق" عدد من أهالي المنطقة: نأمل أن تضع زيارة الوزير حلولاً للعديد من جوانب القصور؛ فالأمانة تحتاج لزيادة ميزانياتها؛ لتستطيع تنفيذ مشاريعها، وترقية بلديات لفئات محافظاتها نفسها، التي رُفعت للوزارة، ولكن لم تجد تجاوبًا. كما أن اعتماد بلديات لعدد من المراكز أصبح ضرورة، منها ناوان والشعراء وبني ظبيان وبالشهم وبني عدوان.

وأضافوا: استكمالاً للمشاريع التي تم نزع ملكياتها منذ سنوات، ولكنها توقفت، والمشاريع المتعثرة كذلك، منها جسر (الغبر) الذي بدأ العمل به منذ قرابة 12 عامًا، ولم يستكمل حتى الآن، وطريق الكرا جدرة الغانم.. وبالرغم من مشاريع تطويرية عدة، ولكنه لا يزال بالسوء ذاته.

وأضافوا: استكمال خدمات عدد من مخططات المنطقة من إنارة وسفلتة، وعمليات تطويرية، والسماح بتعدد الأدوار في المباني؛ إذ لا يزال هناك منع أكثر من دورين وملحق فقط في بعض المحافظات في ظل شح الأراضي والطبيعة الجبلية للمنطقة. وكذلك نقل الورش لموقع "الصناعية" يحد من التلوث البيئي والتشوه البصري.

في حين طالب الإعلاميون بمؤتمر صحفي مع الوزير لكشف احتياجات المنطقة، ومطالبات الأهالي. وأكد الإعلاميون مطر رزق الله وأحمد راشد ومنصور محمد وعبدالخالق الغامدي وفيصل الغامدي ومحسن عمير وعائض الشعلاني عدم تجاوب متحدث أمانة المنطقة، وأنه هو الحلقة بين الإعلامي والأمانة كما نصت الأنظمة العليا. كما أن تجاوب أمين الباحة مع استفسارات البعض وتجاهل البعض يفتح تساؤلاً آخر.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
01:29 AM

الوزير "القصبي" في الباحة.. مطالبات عدة أبرزها عدم تجاوب إعلام الأمانة

إضافة إلى ترقية البلديات لفئات محافظاتها واستحداث بلديات بمواقع أخرى

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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يحل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، المهندس ماجد القصبي، اليوم الأحد ضيفًا على جائزة الباحة للإبداع والتميز، و‫يحضر كذلك افتتاح أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور ‫حسام بن سعود، عددًا من المشاريع البلدية المنجزة في عام 2019، وتدشينه حزمة من المشاريع البلدية بالمنطقة.

وطالب الأهالي الوزير القصبي بعدد من المطالب، منها رفع ميزانيات أمانة المنطقة لتواكب طموحات الأهالي، وعمل الأمانة كذلك، وترقية البلديات لفئات محافظاتها، واستحداث بلديات في مواقع أخرى، ومطالبات أخرى للإعلاميين بعقد مؤتمر صحفي مع الوزير لكشف احتياج الباحة المكان، ومطالبات إنسان الباحة خصوصًا، مع عدم تجاوب إعلام أمانة الباحة.

وقال لـ"سبق" عدد من أهالي المنطقة: نأمل أن تضع زيارة الوزير حلولاً للعديد من جوانب القصور؛ فالأمانة تحتاج لزيادة ميزانياتها؛ لتستطيع تنفيذ مشاريعها، وترقية بلديات لفئات محافظاتها نفسها، التي رُفعت للوزارة، ولكن لم تجد تجاوبًا. كما أن اعتماد بلديات لعدد من المراكز أصبح ضرورة، منها ناوان والشعراء وبني ظبيان وبالشهم وبني عدوان.

وأضافوا: استكمالاً للمشاريع التي تم نزع ملكياتها منذ سنوات، ولكنها توقفت، والمشاريع المتعثرة كذلك، منها جسر (الغبر) الذي بدأ العمل به منذ قرابة 12 عامًا، ولم يستكمل حتى الآن، وطريق الكرا جدرة الغانم.. وبالرغم من مشاريع تطويرية عدة، ولكنه لا يزال بالسوء ذاته.

وأضافوا: استكمال خدمات عدد من مخططات المنطقة من إنارة وسفلتة، وعمليات تطويرية، والسماح بتعدد الأدوار في المباني؛ إذ لا يزال هناك منع أكثر من دورين وملحق فقط في بعض المحافظات في ظل شح الأراضي والطبيعة الجبلية للمنطقة. وكذلك نقل الورش لموقع "الصناعية" يحد من التلوث البيئي والتشوه البصري.

في حين طالب الإعلاميون بمؤتمر صحفي مع الوزير لكشف احتياجات المنطقة، ومطالبات الأهالي. وأكد الإعلاميون مطر رزق الله وأحمد راشد ومنصور محمد وعبدالخالق الغامدي وفيصل الغامدي ومحسن عمير وعائض الشعلاني عدم تجاوب متحدث أمانة المنطقة، وأنه هو الحلقة بين الإعلامي والأمانة كما نصت الأنظمة العليا. كما أن تجاوب أمين الباحة مع استفسارات البعض وتجاهل البعض يفتح تساؤلاً آخر.

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