الجزائري مصطفى زغبة يعود لحماية مرمى ضمك

أعاد ضمك، حارس المرمى الجزائري مصطفى زغبة، إلى صفوف الفريق الكروي الأول مجدداً. كما أعلن النادي، اليوم السبت.

واتفقت إدارة ضمك مع الحارس الجزائري، بهدف إعادته إلى قائمة الفريق، لمدة 6 أشهر، بطلب من مدرب الفريق الكرواتي"ريزتش"، وذلك قبل إقفال فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن منحته مخالصة مالية قبل أقل من شهر، إلا أن ريزتش أصر على عودته لحماية مرمى الفريق.