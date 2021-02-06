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الجزائري مصطفى زغبة يعود لحماية مرمى ضمك

أعاد ضمك، حارس المرمى الجزائري مصطفى زغبة، إلى صفوف الفريق الكروي الأول مجدداً. كما أعلن النادي، اليوم السبت.
واتفقت إدارة ضمك مع الحارس الجزائري، بهدف إعادته إلى قائمة الفريق، لمدة 6 أشهر، بطلب من مدرب الفريق الكرواتي"ريزتش"، وذلك قبل إقفال فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن منحته مخالصة مالية قبل أقل من شهر، إلا أن ريزتش أصر على عودته لحماية مرمى الفريق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الجزائري مصطفى زغبة يعود لحماية مرمى ضمك
سبق

أعاد ضمك، حارس المرمى الجزائري مصطفى زغبة، إلى صفوف الفريق الكروي الأول مجدداً. كما أعلن النادي، اليوم السبت.
واتفقت إدارة ضمك مع الحارس الجزائري، بهدف إعادته إلى قائمة الفريق، لمدة 6 أشهر، بطلب من مدرب الفريق الكرواتي"ريزتش"، وذلك قبل إقفال فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن منحته مخالصة مالية قبل أقل من شهر، إلا أن ريزتش أصر على عودته لحماية مرمى الفريق.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
06:46 PM

الجزائري مصطفى زغبة يعود لحماية مرمى ضمك

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أعاد ضمك، حارس المرمى الجزائري مصطفى زغبة، إلى صفوف الفريق الكروي الأول مجدداً. كما أعلن النادي، اليوم السبت.
واتفقت إدارة ضمك مع الحارس الجزائري، بهدف إعادته إلى قائمة الفريق، لمدة 6 أشهر، بطلب من مدرب الفريق الكرواتي"ريزتش"، وذلك قبل إقفال فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن منحته مخالصة مالية قبل أقل من شهر، إلا أن ريزتش أصر على عودته لحماية مرمى الفريق.

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