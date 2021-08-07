وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١٢ ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظة العيص بالمدينة المنوّرة؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

"الأرصاد" ينبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على العيص وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-07 نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظة العيص بالمدينة المنوّرة؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١٢ ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 10:33 AM

"الأرصاد" ينبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على العيص تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية





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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظة العيص بالمدينة المنوّرة؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١٢ ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.