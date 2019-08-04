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القنصلية في #هونج_كونج: لا مواصلات ولا خدمات .. فقط إضراب

في تنبيه عقب إعلان المحتجين هناك تنظيمه بشكل عام بداية من الغد

نبّهت القنصلية السعودية في #هونج_كونج، السعوديين هناك من تأثر وسائل النقل وغيرها من الخدمات غداً بسبب إضراب عام.

وقالت القنصلية عبر حسابها في "تويتر"، الأحد،: تود القنصلية التنويه للمواطنين السعوديين الموجودين في #هونج_كونج، عن اعلان المحتجين تنظيم إضراب عام بدءاً من يوم الإثنين 5 أغسطس مما قد يؤثر في توافر وسائل النقل وغيرها من الخدمات.

يُذكر أنه خلال الأسابيع الماضية أصدرت القنصلية تحذيرات عدة تتعلق بالمظاهرات والتجمعات بمدن عدة في هونج كونج؛ حيث شهدت البلاد تنظيم مسيرات احتجاج شارك فيها مئات الآلاف منذ أسابيع، اعتراضاً على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين لمحاكمتهم في الصين.

وأعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام؛ أن القانون صار «كأن لم يكن»، لكن هذا لم يهدئ المتظاهرين الذين يريدون سحبه رسمياً.

كما تم تنظيم احتجاجات تدين عنف الشرطة، واستخدم الضباط الرصاص المطاطي والهراوات والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.

وتتمتع المستعمرة البريطانية السابقة بحكم شبه مستقل منذ استعادة الصين لها عام 1997.. وتتمتع بحريات أكبر من البر الرئيس نفسه. ويخشى كثير من سكان هونج كونج البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة، أن تتآكل هذه الحريات بصورة متزايدة على يد بكين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القنصلية في #هونج_كونج: لا مواصلات ولا خدمات .. فقط إضراب
سبق

نبّهت القنصلية السعودية في #هونج_كونج، السعوديين هناك من تأثر وسائل النقل وغيرها من الخدمات غداً بسبب إضراب عام.

وقالت القنصلية عبر حسابها في "تويتر"، الأحد،: تود القنصلية التنويه للمواطنين السعوديين الموجودين في #هونج_كونج، عن اعلان المحتجين تنظيم إضراب عام بدءاً من يوم الإثنين 5 أغسطس مما قد يؤثر في توافر وسائل النقل وغيرها من الخدمات.

يُذكر أنه خلال الأسابيع الماضية أصدرت القنصلية تحذيرات عدة تتعلق بالمظاهرات والتجمعات بمدن عدة في هونج كونج؛ حيث شهدت البلاد تنظيم مسيرات احتجاج شارك فيها مئات الآلاف منذ أسابيع، اعتراضاً على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين لمحاكمتهم في الصين.

وأعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام؛ أن القانون صار «كأن لم يكن»، لكن هذا لم يهدئ المتظاهرين الذين يريدون سحبه رسمياً.

كما تم تنظيم احتجاجات تدين عنف الشرطة، واستخدم الضباط الرصاص المطاطي والهراوات والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.

وتتمتع المستعمرة البريطانية السابقة بحكم شبه مستقل منذ استعادة الصين لها عام 1997.. وتتمتع بحريات أكبر من البر الرئيس نفسه. ويخشى كثير من سكان هونج كونج البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة، أن تتآكل هذه الحريات بصورة متزايدة على يد بكين.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
09:27 AM

القنصلية في #هونج_كونج: لا مواصلات ولا خدمات .. فقط إضراب

في تنبيه عقب إعلان المحتجين هناك تنظيمه بشكل عام بداية من الغد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّهت القنصلية السعودية في #هونج_كونج، السعوديين هناك من تأثر وسائل النقل وغيرها من الخدمات غداً بسبب إضراب عام.

وقالت القنصلية عبر حسابها في "تويتر"، الأحد،: تود القنصلية التنويه للمواطنين السعوديين الموجودين في #هونج_كونج، عن اعلان المحتجين تنظيم إضراب عام بدءاً من يوم الإثنين 5 أغسطس مما قد يؤثر في توافر وسائل النقل وغيرها من الخدمات.

يُذكر أنه خلال الأسابيع الماضية أصدرت القنصلية تحذيرات عدة تتعلق بالمظاهرات والتجمعات بمدن عدة في هونج كونج؛ حيث شهدت البلاد تنظيم مسيرات احتجاج شارك فيها مئات الآلاف منذ أسابيع، اعتراضاً على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين لمحاكمتهم في الصين.

وأعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام؛ أن القانون صار «كأن لم يكن»، لكن هذا لم يهدئ المتظاهرين الذين يريدون سحبه رسمياً.

كما تم تنظيم احتجاجات تدين عنف الشرطة، واستخدم الضباط الرصاص المطاطي والهراوات والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.

وتتمتع المستعمرة البريطانية السابقة بحكم شبه مستقل منذ استعادة الصين لها عام 1997.. وتتمتع بحريات أكبر من البر الرئيس نفسه. ويخشى كثير من سكان هونج كونج البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة، أن تتآكل هذه الحريات بصورة متزايدة على يد بكين.

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