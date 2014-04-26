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إغلاق 39 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق بعد ثبوت إصابات كورونا بين صفوف المصلين

"الإسلامية": ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 79 يومًا إلى 862 مسجدًا تم فتح 801 منها

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 39 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق، بعد ثبوت إصابات بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 79 يومًا إلى 862 مسجدًا، تم فتح 801 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة اليوم أن المساجد المغلقة: 12 بمنطقة الرياض، و12 بمنطقة مكة المكرمة، و5 بمنطقة القصيم، و3 بمنطقة تبوك، و3 بمنطقة الحدود الشمالية، و2 بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة والشرقية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 19 مسجدًا: 5 بمنطقة الرياض، و5 بمنطقة القصيم، و3 بمنطقة مكة المكرمة، و2 بمنطقة الحدود الشمالية، و2 بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة والشرقية؛ وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت بالمصلين ومنسوبي المساجد، الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية؛ من ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.. داعيةً الجميع في حال ظهرت عليهم علامات الإصابة بالفيروس، عدم الذهاب للمساجد لحين إجراء الفحص والتأكد من سلامتهم؛ حفاظًا على صحة مرتادي بيوت الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق 39 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق بعد ثبوت إصابات كورونا بين صفوف المصلين
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 39 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق، بعد ثبوت إصابات بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 79 يومًا إلى 862 مسجدًا، تم فتح 801 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة اليوم أن المساجد المغلقة: 12 بمنطقة الرياض، و12 بمنطقة مكة المكرمة، و5 بمنطقة القصيم، و3 بمنطقة تبوك، و3 بمنطقة الحدود الشمالية، و2 بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة والشرقية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 19 مسجدًا: 5 بمنطقة الرياض، و5 بمنطقة القصيم، و3 بمنطقة مكة المكرمة، و2 بمنطقة الحدود الشمالية، و2 بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة والشرقية؛ وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت بالمصلين ومنسوبي المساجد، الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية؛ من ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.. داعيةً الجميع في حال ظهرت عليهم علامات الإصابة بالفيروس، عدم الذهاب للمساجد لحين إجراء الفحص والتأكد من سلامتهم؛ حفاظًا على صحة مرتادي بيوت الله.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
08:30 PM

إغلاق 39 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق بعد ثبوت إصابات كورونا بين صفوف المصلين

"الإسلامية": ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 79 يومًا إلى 862 مسجدًا تم فتح 801 منها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 39 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق، بعد ثبوت إصابات بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 79 يومًا إلى 862 مسجدًا، تم فتح 801 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة اليوم أن المساجد المغلقة: 12 بمنطقة الرياض، و12 بمنطقة مكة المكرمة، و5 بمنطقة القصيم، و3 بمنطقة تبوك، و3 بمنطقة الحدود الشمالية، و2 بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة والشرقية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 19 مسجدًا: 5 بمنطقة الرياض، و5 بمنطقة القصيم، و3 بمنطقة مكة المكرمة، و2 بمنطقة الحدود الشمالية، و2 بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة والشرقية؛ وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت بالمصلين ومنسوبي المساجد، الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية؛ من ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.. داعيةً الجميع في حال ظهرت عليهم علامات الإصابة بالفيروس، عدم الذهاب للمساجد لحين إجراء الفحص والتأكد من سلامتهم؛ حفاظًا على صحة مرتادي بيوت الله.

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