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الطقس اليوم: رياح نشطة على تبوك والجوف والشمالية والمدينة

تشمل حائل والشرقية.. وغيوم وسحب رعدية بالمرتفعات الجنوبية الغربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحًا نشطة على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل، الشرقية)؛ فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية، تتحول على الجزء الشمالي إلى جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 14- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطقس اليوم: رياح نشطة على تبوك والجوف والشمالية والمدينة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحًا نشطة على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل، الشرقية)؛ فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية، تتحول على الجزء الشمالي إلى جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 14- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
08:10 AM

الطقس اليوم: رياح نشطة على تبوك والجوف والشمالية والمدينة

تشمل حائل والشرقية.. وغيوم وسحب رعدية بالمرتفعات الجنوبية الغربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحًا نشطة على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل، الشرقية)؛ فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية، تتحول على الجزء الشمالي إلى جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 14- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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