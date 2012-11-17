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"أطباء السودان المركزية" تعلن: سقوط قتيلين برصاص الجيش في تظاهرات اليوم بالخرطوم

أحدهما أصيب برصاص حي في الرأس والثاني بالعنق

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن قتيلين برصاص الجيش في التظاهرات التي اندلعت اليوم بالخرطوم، ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة عبدالله حمدوك واعتقل قيادات بارزة ووزراء.

وذكرت اللجنة أن الضحيتين قتلا برصاص الجيش خلال قمع العسكريين "مواكب بحري السودان"، موضحة أن أحدهما أصيب برصاص حي في الرأس والثاني في العنق.

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"أطباء السودان المركزية" تعلن: سقوط قتيلين برصاص الجيش في تظاهرات اليوم بالخرطوم
سبق

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن قتيلين برصاص الجيش في التظاهرات التي اندلعت اليوم بالخرطوم، ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة عبدالله حمدوك واعتقل قيادات بارزة ووزراء.

وذكرت اللجنة أن الضحيتين قتلا برصاص الجيش خلال قمع العسكريين "مواكب بحري السودان"، موضحة أن أحدهما أصيب برصاص حي في الرأس والثاني في العنق.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
05:21 PM

"أطباء السودان المركزية" تعلن: سقوط قتيلين برصاص الجيش في تظاهرات اليوم بالخرطوم

أحدهما أصيب برصاص حي في الرأس والثاني بالعنق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن قتيلين برصاص الجيش في التظاهرات التي اندلعت اليوم بالخرطوم، ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة عبدالله حمدوك واعتقل قيادات بارزة ووزراء.

وذكرت اللجنة أن الضحيتين قتلا برصاص الجيش خلال قمع العسكريين "مواكب بحري السودان"، موضحة أن أحدهما أصيب برصاص حي في الرأس والثاني في العنق.

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