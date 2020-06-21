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شاهد.. الإجراءات الاحترازية المطبقة في ‎إمارة مكة للحد من "‎كورونا"

شملت تركيب كاميرا حرارية لقياس الحرارة وتطبيق التباعد بين المراجعين

طبّقت إمارة منطقة مكة المكرمة، جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع عودة الموظفين، اليوم إلى مقار أعمالهم.

وأظهر فيديو بثته إمارة منطقة مكة المكرمة، تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية؛ منها: الكاميرات الحرارية لقياس درجات الحرارة، ولبس الكمامة، وتحقيق التباعد الاجتماعي للمراجعين.

كما شملت تلك الإجراءات تعقيم مرافق الإمارة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة لعودة الموظفين إلى مقار عملهم اليوم، تحت شعار "نعود بحذر".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الإجراءات الاحترازية المطبقة في ‎إمارة مكة للحد من "‎كورونا"
سبق

طبّقت إمارة منطقة مكة المكرمة، جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع عودة الموظفين، اليوم إلى مقار أعمالهم.

وأظهر فيديو بثته إمارة منطقة مكة المكرمة، تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية؛ منها: الكاميرات الحرارية لقياس درجات الحرارة، ولبس الكمامة، وتحقيق التباعد الاجتماعي للمراجعين.

كما شملت تلك الإجراءات تعقيم مرافق الإمارة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة لعودة الموظفين إلى مقار عملهم اليوم، تحت شعار "نعود بحذر".

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
05:51 PM

شاهد.. الإجراءات الاحترازية المطبقة في ‎إمارة مكة للحد من "‎كورونا"

شملت تركيب كاميرا حرارية لقياس الحرارة وتطبيق التباعد بين المراجعين

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,386

طبّقت إمارة منطقة مكة المكرمة، جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع عودة الموظفين، اليوم إلى مقار أعمالهم.

وأظهر فيديو بثته إمارة منطقة مكة المكرمة، تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية؛ منها: الكاميرات الحرارية لقياس درجات الحرارة، ولبس الكمامة، وتحقيق التباعد الاجتماعي للمراجعين.

كما شملت تلك الإجراءات تعقيم مرافق الإمارة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة لعودة الموظفين إلى مقار عملهم اليوم، تحت شعار "نعود بحذر".

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