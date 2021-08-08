أكدت شركة أرامكو السعودية أن فِرق الصيانة التابعة لها نجحت في إعادة محطة التوزيع إلى العمل بشكل كامل مساء أمس، واستؤنفت أعمال تحميل المنتجات البترولية لعملاء المحطة بصورة طبيعية.
"أرامكو": عودة الأعمال بشكل طبيعي في محطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيم
أكدت شركة أرامكو السعودية أن فِرق الصيانة التابعة لها نجحت في إعادة محطة التوزيع إلى العمل بشكل كامل مساء أمس، واستؤنفت أعمال تحميل المنتجات البترولية لعملاء المحطة بصورة طبيعية.أرامكو أرامكو السعودية "أرامكو": نعمل على إصلاح عُطْل في محطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيم
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"أرامكو": عودة الأعمال بشكل طبيعي في محطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيمحامد العلي سبق 2021-08-08
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
01:35 AM
اخر تعديل
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:42 AM
"أرامكو": عودة الأعمال بشكل طبيعي في محطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيم
أكدت شركة أرامكو السعودية أن فِرق الصيانة التابعة لها نجحت في إعادة محطة التوزيع إلى العمل بشكل كامل مساء أمس، واستؤنفت أعمال تحميل المنتجات البترولية لعملاء المحطة بصورة طبيعية.
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