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مؤشر "السوق السعودية" يغلق منخفضًا وارتفاع بقيمة أسهم 62 شركة

100.77 نقطة بتداولات بلغت 6.1 مليارات ريال لـ 166 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 100.77 نقطة، ليقفل عند مستوى 12192.61 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 166 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 133 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: معدنية، ونماء للكيماويات، ومتطورة، وصناعة الورق، وكيمانول الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ساسكو، والسعودي الفرنسي، والبابطين، والأهلي، والمواساة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.45% و 3.50%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، ومعدنية، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسابك، ودار الأركان، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 372.29 نقطة ليقفل عند مستوى 25186.59 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 610 آلاف سهم تقاسمتها 2157 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "السوق السعودية" يغلق منخفضًا وارتفاع بقيمة أسهم 62 شركة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 100.77 نقطة، ليقفل عند مستوى 12192.61 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 166 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 133 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: معدنية، ونماء للكيماويات، ومتطورة، وصناعة الورق، وكيمانول الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ساسكو، والسعودي الفرنسي، والبابطين، والأهلي، والمواساة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.45% و 3.50%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، ومعدنية، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسابك، ودار الأركان، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 372.29 نقطة ليقفل عند مستوى 25186.59 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 610 آلاف سهم تقاسمتها 2157 صفقة.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
04:12 PM

مؤشر "السوق السعودية" يغلق منخفضًا وارتفاع بقيمة أسهم 62 شركة

100.77 نقطة بتداولات بلغت 6.1 مليارات ريال لـ 166 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 100.77 نقطة، ليقفل عند مستوى 12192.61 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 166 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 133 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: معدنية، ونماء للكيماويات، ومتطورة، وصناعة الورق، وكيمانول الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ساسكو، والسعودي الفرنسي، والبابطين، والأهلي، والمواساة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.45% و 3.50%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، ومعدنية، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسابك، ودار الأركان، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 372.29 نقطة ليقفل عند مستوى 25186.59 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 610 آلاف سهم تقاسمتها 2157 صفقة.

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142 مليون ..

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20 أكتوبر
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