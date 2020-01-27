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الجيش الأمريكي يؤكد تحطم طائرة عسكرية في أفغانستان

نفي إسقاط "طالبان" لها

أكد الجيش الأمريكي اليوم (الاثنين) تحطم طائرة عسكرية من طراز إي-11إيه في إقليم غزنة بأفغانستان.

وأفاد الجيش بأنه لا توجد مؤشرات على أن التحطم كان سببه نيران العدو، رغم مزاعم حركة طالبان بأن مسلحيها أسقطوا الطائرة، وفقاً لـ"رويترز".

من جهته، أشار الكولونيل سوني ليجيت وهو متحدث عسكري أمريكي على "تويتر" إلى أن مزاعم طالبان عن إسقاط الطائرة كاذبة.

أفغانستان الجيش الأمريكي تحطم طائرة عسكرية حركة طالبان

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش الأمريكي يؤكد تحطم طائرة عسكرية في أفغانستان
سبق

أكد الجيش الأمريكي اليوم (الاثنين) تحطم طائرة عسكرية من طراز إي-11إيه في إقليم غزنة بأفغانستان.

وأفاد الجيش بأنه لا توجد مؤشرات على أن التحطم كان سببه نيران العدو، رغم مزاعم حركة طالبان بأن مسلحيها أسقطوا الطائرة، وفقاً لـ"رويترز".

من جهته، أشار الكولونيل سوني ليجيت وهو متحدث عسكري أمريكي على "تويتر" إلى أن مزاعم طالبان عن إسقاط الطائرة كاذبة.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
10:16 PM

الجيش الأمريكي يؤكد تحطم طائرة عسكرية في أفغانستان

نفي إسقاط "طالبان" لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الجيش الأمريكي اليوم (الاثنين) تحطم طائرة عسكرية من طراز إي-11إيه في إقليم غزنة بأفغانستان.

وأفاد الجيش بأنه لا توجد مؤشرات على أن التحطم كان سببه نيران العدو، رغم مزاعم حركة طالبان بأن مسلحيها أسقطوا الطائرة، وفقاً لـ"رويترز".

من جهته، أشار الكولونيل سوني ليجيت وهو متحدث عسكري أمريكي على "تويتر" إلى أن مزاعم طالبان عن إسقاط الطائرة كاذبة.

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