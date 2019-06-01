وأضاف: تمّت السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المستودعات المجاورة، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني: بعد ورود البلاغ بنشوب حريق في مستودع بالصناعية، وصلت الفرق للموقع واتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مستودع للإطارات تبلغ مساحته 30×15م تقريباً.

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان من إخماد حريق نشب في مستودع إطارات بالصناعية، وأدى لإصابة إطفائي أثناء مكافحته.

إخماد حريق في مستودع إطارات بـ"صناعية جازان" فهد كاملي سبق 2019-06-01 تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان من إخماد حريق نشب في مستودع إطارات بالصناعية، وأدى لإصابة إطفائي أثناء مكافحته. وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني: بعد ورود البلاغ بنشوب حريق في مستودع بالصناعية، وصلت الفرق للموقع واتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مستودع للإطارات تبلغ مساحته 30×15م تقريباً. وأضاف: تمّت السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المستودعات المجاورة، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440 05:22 PM

إخماد حريق في مستودع إطارات بـ"صناعية جازان" أسفر عن إصابة أحد الإطفائيين أثناء مكافحة النيران





A A A





10 مشاركة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان من إخماد حريق نشب في مستودع إطارات بالصناعية، وأدى لإصابة إطفائي أثناء مكافحته.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني: بعد ورود البلاغ بنشوب حريق في مستودع بالصناعية، وصلت الفرق للموقع واتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مستودع للإطارات تبلغ مساحته 30×15م تقريباً.

وأضاف: تمّت السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المستودعات المجاورة، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.