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إخماد حريق في مستودع إطارات بـ"صناعية جازان"

أسفر عن إصابة أحد الإطفائيين أثناء مكافحة النيران

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان من إخماد حريق نشب في مستودع إطارات بالصناعية، وأدى لإصابة إطفائي أثناء مكافحته.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني: بعد ورود البلاغ بنشوب حريق في مستودع بالصناعية، وصلت الفرق للموقع واتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مستودع للإطارات تبلغ مساحته 30×15م تقريباً.

وأضاف: تمّت السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المستودعات المجاورة، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إخماد حريق في مستودع إطارات بـ"صناعية جازان"
سبق

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان من إخماد حريق نشب في مستودع إطارات بالصناعية، وأدى لإصابة إطفائي أثناء مكافحته.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني: بعد ورود البلاغ بنشوب حريق في مستودع بالصناعية، وصلت الفرق للموقع واتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مستودع للإطارات تبلغ مساحته 30×15م تقريباً.

وأضاف: تمّت السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المستودعات المجاورة، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
05:22 PM

إخماد حريق في مستودع إطارات بـ"صناعية جازان"

أسفر عن إصابة أحد الإطفائيين أثناء مكافحة النيران

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فهد كاملي - جازان
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تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان من إخماد حريق نشب في مستودع إطارات بالصناعية، وأدى لإصابة إطفائي أثناء مكافحته.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني: بعد ورود البلاغ بنشوب حريق في مستودع بالصناعية، وصلت الفرق للموقع واتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مستودع للإطارات تبلغ مساحته 30×15م تقريباً.

وأضاف: تمّت السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المستودعات المجاورة، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

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