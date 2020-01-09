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وزير الدفاع الأمريكي: تم قصف قواعدنا في العراق بـ16 صاروخًا من 3 مواقع بإيران

11 أصابت "عين الأسد الجوية" وواحد أصاب قاعدة التحالف في أربيل

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر: إن إيران أطلقت 16 صاروخًا باليستيًّا على قواعد عسكرية في العراق من ثلاثة مواقع على الأقل؛ 12 منها أصابت هدفها.

وأضاف "إسبر" في تصريحات صحفية اليوم الخميس: إن 11 صاروخًا أصاب قاعدة عين الأسد الجوية، وواحد آخر أصاب قاعدة (تابعة للتحالف) في أربيل؛ مشيرًا إلى تضرر مروحية وخيام ومواقف للسيارات، ونوه بأن الجيش الأمريكي لا يزال في حالة تأهب؛ طبقًا لـ(RT).

هذا وقامت إيران، فجر أمس الأربعاء، باستهداف قاعدة "عين الأسد" في العراق التي تتمركز فيها قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة "داعش"؛ وذلك ردًّا على استهداف واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني.

وأعلن العراق، سقوط 22 صاروخًا داخل أراضي البلاد، دون خسائر في صفوف القوات العراقية.

مارك إسبر إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الدفاع الأمريكي: تم قصف قواعدنا في العراق بـ16 صاروخًا من 3 مواقع بإيران
سبق

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر: إن إيران أطلقت 16 صاروخًا باليستيًّا على قواعد عسكرية في العراق من ثلاثة مواقع على الأقل؛ 12 منها أصابت هدفها.

وأضاف "إسبر" في تصريحات صحفية اليوم الخميس: إن 11 صاروخًا أصاب قاعدة عين الأسد الجوية، وواحد آخر أصاب قاعدة (تابعة للتحالف) في أربيل؛ مشيرًا إلى تضرر مروحية وخيام ومواقف للسيارات، ونوه بأن الجيش الأمريكي لا يزال في حالة تأهب؛ طبقًا لـ(RT).

هذا وقامت إيران، فجر أمس الأربعاء، باستهداف قاعدة "عين الأسد" في العراق التي تتمركز فيها قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة "داعش"؛ وذلك ردًّا على استهداف واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني.

وأعلن العراق، سقوط 22 صاروخًا داخل أراضي البلاد، دون خسائر في صفوف القوات العراقية.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
08:29 AM

وزير الدفاع الأمريكي: تم قصف قواعدنا في العراق بـ16 صاروخًا من 3 مواقع بإيران

11 أصابت "عين الأسد الجوية" وواحد أصاب قاعدة التحالف في أربيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر: إن إيران أطلقت 16 صاروخًا باليستيًّا على قواعد عسكرية في العراق من ثلاثة مواقع على الأقل؛ 12 منها أصابت هدفها.

وأضاف "إسبر" في تصريحات صحفية اليوم الخميس: إن 11 صاروخًا أصاب قاعدة عين الأسد الجوية، وواحد آخر أصاب قاعدة (تابعة للتحالف) في أربيل؛ مشيرًا إلى تضرر مروحية وخيام ومواقف للسيارات، ونوه بأن الجيش الأمريكي لا يزال في حالة تأهب؛ طبقًا لـ(RT).

هذا وقامت إيران، فجر أمس الأربعاء، باستهداف قاعدة "عين الأسد" في العراق التي تتمركز فيها قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة "داعش"؛ وذلك ردًّا على استهداف واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني.

وأعلن العراق، سقوط 22 صاروخًا داخل أراضي البلاد، دون خسائر في صفوف القوات العراقية.

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