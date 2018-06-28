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كلاسيكو الكرة "الأوروبية" في ختام مباريات دور الـ 16 من "يورو 2020"

إثارة مرتقبة في لقاء إنجلترا وألمانيا

تختتم غدًا الثلاثاء مباريات الدور ثُمن النهائي من مسابقة يورو 2020 حيث تُقام مباراتان على النحو التالي:

إنجلترا - ألمانيا

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض على ملعب ويمبلي في لندن.

وتأهل المنتخب الألماني إلى دور الـ16 من بطولة "يورو 2020"، بعد تعادله الإيجابي مع نظيره منتخب المجر بنتيجة 2 - 2 فيما تأهل المنتخب الإنجليزي بعد تصدره للمجموعة الرابعة .

السويد - أوكرانيا

تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض على ملعب هامبدن بارك.


وتأهل المنتخب السويدي لدور الستة عشر دون أن يتعرض لأي خسارة ليتصدر مجموعته على حساب إسبانيا فيما تأهل المنتخب الأوكراني إلى هذا الدور كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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كلاسيكو الكرة "الأوروبية" في ختام مباريات دور الـ 16 من "يورو 2020"
سبق

تختتم غدًا الثلاثاء مباريات الدور ثُمن النهائي من مسابقة يورو 2020 حيث تُقام مباراتان على النحو التالي:

إنجلترا - ألمانيا

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض على ملعب ويمبلي في لندن.

وتأهل المنتخب الألماني إلى دور الـ16 من بطولة "يورو 2020"، بعد تعادله الإيجابي مع نظيره منتخب المجر بنتيجة 2 - 2 فيما تأهل المنتخب الإنجليزي بعد تصدره للمجموعة الرابعة .

السويد - أوكرانيا

تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض على ملعب هامبدن بارك.


وتأهل المنتخب السويدي لدور الستة عشر دون أن يتعرض لأي خسارة ليتصدر مجموعته على حساب إسبانيا فيما تأهل المنتخب الأوكراني إلى هذا الدور كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
09:50 PM

كلاسيكو الكرة "الأوروبية" في ختام مباريات دور الـ 16 من "يورو 2020"

إثارة مرتقبة في لقاء إنجلترا وألمانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تختتم غدًا الثلاثاء مباريات الدور ثُمن النهائي من مسابقة يورو 2020 حيث تُقام مباراتان على النحو التالي:

إنجلترا - ألمانيا

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض على ملعب ويمبلي في لندن.

وتأهل المنتخب الألماني إلى دور الـ16 من بطولة "يورو 2020"، بعد تعادله الإيجابي مع نظيره منتخب المجر بنتيجة 2 - 2 فيما تأهل المنتخب الإنجليزي بعد تصدره للمجموعة الرابعة .

السويد - أوكرانيا

تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض على ملعب هامبدن بارك.


وتأهل المنتخب السويدي لدور الستة عشر دون أن يتعرض لأي خسارة ليتصدر مجموعته على حساب إسبانيا فيما تأهل المنتخب الأوكراني إلى هذا الدور كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست.

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