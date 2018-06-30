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شرطة الباحة: لا شبهة جنائية في وفاة الفتاة بألعاب غابة رغدان

أوضح العقيد سعد صالح طراد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الباحة بأنه تم عند الساعة الثانية والنصف من صباح يوم أمس الجمعة مباشرة حادثة وفاة فتاة في العقد الثاني من العمر أثناء تواجدها بإحدى الألعاب الكهربائية بغابة رغدان، حيث اتضح من الإجراءات الأولية عدم وجود شبهة جنائية بالوفاة، وأن الفتاة انتقلت إلى رحمة الله نتيجة اختناقها بعد انعقاد طرف غطاء رأسها (شال أسود) بمحرك سير اللعبة والتفافه حول عنقها، وقد تم إشعار النيابة العامة بذلك. ‏‫‬

وفاة طفلة مختنقة داخل لعبة في متنزه غابة رغدان بالباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الباحة: لا شبهة جنائية في وفاة الفتاة بألعاب غابة رغدان
سبق

أوضح العقيد سعد صالح طراد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الباحة بأنه تم عند الساعة الثانية والنصف من صباح يوم أمس الجمعة مباشرة حادثة وفاة فتاة في العقد الثاني من العمر أثناء تواجدها بإحدى الألعاب الكهربائية بغابة رغدان، حيث اتضح من الإجراءات الأولية عدم وجود شبهة جنائية بالوفاة، وأن الفتاة انتقلت إلى رحمة الله نتيجة اختناقها بعد انعقاد طرف غطاء رأسها (شال أسود) بمحرك سير اللعبة والتفافه حول عنقها، وقد تم إشعار النيابة العامة بذلك. ‏‫‬

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
08:39 PM

شرطة الباحة: لا شبهة جنائية في وفاة الفتاة بألعاب غابة رغدان

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
13
15,185

أوضح العقيد سعد صالح طراد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الباحة بأنه تم عند الساعة الثانية والنصف من صباح يوم أمس الجمعة مباشرة حادثة وفاة فتاة في العقد الثاني من العمر أثناء تواجدها بإحدى الألعاب الكهربائية بغابة رغدان، حيث اتضح من الإجراءات الأولية عدم وجود شبهة جنائية بالوفاة، وأن الفتاة انتقلت إلى رحمة الله نتيجة اختناقها بعد انعقاد طرف غطاء رأسها (شال أسود) بمحرك سير اللعبة والتفافه حول عنقها، وقد تم إشعار النيابة العامة بذلك. ‏‫‬

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