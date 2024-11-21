وسط تفاعل الحضور.. بدء عرض مسرحية "وش أخبارك" في الرياض

من فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه هيئة الترفيه

بدأ مساء أمس الأربعاء على مسرح بكر الشدي في الرياض بوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه هيئة الترفيه، عرض مسرحية (وش أخبارك) من بطولة فايز المالكي وحمد المزيني ومحمد علي وخالد صقر وإلهام علي وعبدالعزيز الأحمد وفهد العصفور.

وجاءت أحداث المسرحية في قالب كوميدي، جسد خلالها أبطال المسرحية أدوارهم بتميز، وطرحت فكرة المسرحية أفكار قوى الشر التي تريد التربص بهذا الوطن، وقدمت المسرحية رسالة عميقة مفادها أن الوطن أولاً وألا نجعل أنفسنا أدوات يستغلها الأعداء ضد وطننا، لتنتهي المسرحية بكلمات قائد الرؤية ولي العهد يحفظه الله.

يذكر أن مسرحية وش أخبارك قام بتأليفها محمد الفهادي وهي من إعداد محمد علي وإخراج خالد الباز وتدور أحداثها في حارة شعبية، وتناقش قضايا تهم الوطن مثل المغرر بهم للكتابة ضد الوطن واستغلالهم من قبل خفافيش الظلام وتسلط الضوء على الملاحم التي يقدمها جنودنا البواسل في الحد الجنوبي.

وفي ختام المسرحية قدم الفنان زايد الصالح لوحات فنية غنائية تفاعل معها الجمهور، ومنها تأدية أغنية "عاش سلمان" والتي تفاعل معها الجمهور.