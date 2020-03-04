النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الصحة الأمريكي يعلن تطوير لقاح محتمل ضد كورونا  في غضون 3 أيام

قال: بصدد حقن أول مريض باللقاح الجديد .. و"الغذاء والدواء" رخصت له

قال وزير الصحة الأمريكي ألكس أزار؛ أمس: "إن أطباء أمريكيين قاموا بتطوير "لقاح محتمل" لمعالجة فيروس كورونا في غضون ثلاثة أيام".

جاء ذلك خلال كلمة مقتضبة ألقاها الوزير من البيت الأبيض، وإلى جانبه كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ ومدير المعاهد الوطنية للصحة الطبيب أنتوني فوشي.

وأكّد الوزير ألكس أزار؛ أنهم بصدد حقن أول مريض باللقاح الجديد بعد نحو شهر من الآن، مضيفاًً أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رخصت يوم الإثنين، بإدخال اللقاح في المرحلة الأولى من التجارب السريرية.

وزير الصحة الأمريكي ألكس أزار فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
وزير الصحة الأمريكي يعلن تطوير لقاح محتمل ضد كورونا  في غضون 3 أيام
سبق

قال وزير الصحة الأمريكي ألكس أزار؛ أمس: "إن أطباء أمريكيين قاموا بتطوير "لقاح محتمل" لمعالجة فيروس كورونا في غضون ثلاثة أيام".

جاء ذلك خلال كلمة مقتضبة ألقاها الوزير من البيت الأبيض، وإلى جانبه كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ ومدير المعاهد الوطنية للصحة الطبيب أنتوني فوشي.

وأكّد الوزير ألكس أزار؛ أنهم بصدد حقن أول مريض باللقاح الجديد بعد نحو شهر من الآن، مضيفاًً أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رخصت يوم الإثنين، بإدخال اللقاح في المرحلة الأولى من التجارب السريرية.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
08:31 AM

وزير الصحة الأمريكي يعلن تطوير لقاح محتمل ضد كورونا  في غضون 3 أيام

قال: بصدد حقن أول مريض باللقاح الجديد .. و"الغذاء والدواء" رخصت له

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
305

قال وزير الصحة الأمريكي ألكس أزار؛ أمس: "إن أطباء أمريكيين قاموا بتطوير "لقاح محتمل" لمعالجة فيروس كورونا في غضون ثلاثة أيام".

جاء ذلك خلال كلمة مقتضبة ألقاها الوزير من البيت الأبيض، وإلى جانبه كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ ومدير المعاهد الوطنية للصحة الطبيب أنتوني فوشي.

وأكّد الوزير ألكس أزار؛ أنهم بصدد حقن أول مريض باللقاح الجديد بعد نحو شهر من الآن، مضيفاًً أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رخصت يوم الإثنين، بإدخال اللقاح في المرحلة الأولى من التجارب السريرية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,966
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,775
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,921
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,116

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة