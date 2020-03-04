وزير الصحة الأمريكي يعلن تطوير لقاح محتمل ضد كورونا في غضون 3 أيام

قال: بصدد حقن أول مريض باللقاح الجديد .. و"الغذاء والدواء" رخصت له

قال وزير الصحة الأمريكي ألكس أزار؛ أمس: "إن أطباء أمريكيين قاموا بتطوير "لقاح محتمل" لمعالجة فيروس كورونا في غضون ثلاثة أيام".

جاء ذلك خلال كلمة مقتضبة ألقاها الوزير من البيت الأبيض، وإلى جانبه كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ ومدير المعاهد الوطنية للصحة الطبيب أنتوني فوشي.

وأكّد الوزير ألكس أزار؛ أنهم بصدد حقن أول مريض باللقاح الجديد بعد نحو شهر من الآن، مضيفاًً أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رخصت يوم الإثنين، بإدخال اللقاح في المرحلة الأولى من التجارب السريرية.