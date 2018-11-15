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معلمة "ضباء" تروي تفاصيل الاعتداء.. ملاحقة ثم تهشيم زجاجها وهروب

كانت في طريق عملها بمركز "العامود"

روت معلمة قرية "العامود" بضباء، تفاصيل المطاردة التي حصلت لها يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تعلن شرطة تبوك القبض على المتهم اليوم؛ حيث تربص بها وطاردها بالقرب من مدرستها، وألقى الحجر على مركبتها، وهشّم الزجاج وألحق بها بعض الأضرار لأسباب مجهولة.

وقالت المعلمة لـ"سبق": "كنت في طريقي من ضباء لمركز العامود حيث مقر عملي هناك، وبعد اقترابي من المدرسة خرج لي بشكلٍ مفاجئ هذا المتهم ورمى الحجر على سيارتي، ثم استمر يلاحقني بمركبته، وعندما وصلت للمدرسة استغثت بالحارس، لكن المتهم استمر برشق سيارتي بالحجارة، واستهدف زجاج السائق، ويبدو أنه يحاول الإضرار بي شخصيًّا".

واختتمت: "وهنا سلكتُ طريقًا ترابيًّا لأني لم أستطع العودة للخلف؛ لأنه كان بجانبي، ومن الطريق الترابي عُدتُ للطريق الفرعي، واصطدمت بمركبة بطريقي لكن لم تتضرر، ثم توجهت لضباء مرة أخرى وكنت في وضع لا أحسد عليه، فوصلت للشرطة وتقدمت ببلاغ وقبضوا عليه".

تبوك ضباء تكسير سيارة شرطة تبوك تُطيح بالمعتدي على سيارة مواطنة في ضباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معلمة "ضباء" تروي تفاصيل الاعتداء.. ملاحقة ثم تهشيم زجاجها وهروب
سبق

روت معلمة قرية "العامود" بضباء، تفاصيل المطاردة التي حصلت لها يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تعلن شرطة تبوك القبض على المتهم اليوم؛ حيث تربص بها وطاردها بالقرب من مدرستها، وألقى الحجر على مركبتها، وهشّم الزجاج وألحق بها بعض الأضرار لأسباب مجهولة.

وقالت المعلمة لـ"سبق": "كنت في طريقي من ضباء لمركز العامود حيث مقر عملي هناك، وبعد اقترابي من المدرسة خرج لي بشكلٍ مفاجئ هذا المتهم ورمى الحجر على سيارتي، ثم استمر يلاحقني بمركبته، وعندما وصلت للمدرسة استغثت بالحارس، لكن المتهم استمر برشق سيارتي بالحجارة، واستهدف زجاج السائق، ويبدو أنه يحاول الإضرار بي شخصيًّا".

واختتمت: "وهنا سلكتُ طريقًا ترابيًّا لأني لم أستطع العودة للخلف؛ لأنه كان بجانبي، ومن الطريق الترابي عُدتُ للطريق الفرعي، واصطدمت بمركبة بطريقي لكن لم تتضرر، ثم توجهت لضباء مرة أخرى وكنت في وضع لا أحسد عليه، فوصلت للشرطة وتقدمت ببلاغ وقبضوا عليه".

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
08:42 PM

معلمة "ضباء" تروي تفاصيل الاعتداء.. ملاحقة ثم تهشيم زجاجها وهروب

كانت في طريق عملها بمركز "العامود"

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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روت معلمة قرية "العامود" بضباء، تفاصيل المطاردة التي حصلت لها يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تعلن شرطة تبوك القبض على المتهم اليوم؛ حيث تربص بها وطاردها بالقرب من مدرستها، وألقى الحجر على مركبتها، وهشّم الزجاج وألحق بها بعض الأضرار لأسباب مجهولة.

وقالت المعلمة لـ"سبق": "كنت في طريقي من ضباء لمركز العامود حيث مقر عملي هناك، وبعد اقترابي من المدرسة خرج لي بشكلٍ مفاجئ هذا المتهم ورمى الحجر على سيارتي، ثم استمر يلاحقني بمركبته، وعندما وصلت للمدرسة استغثت بالحارس، لكن المتهم استمر برشق سيارتي بالحجارة، واستهدف زجاج السائق، ويبدو أنه يحاول الإضرار بي شخصيًّا".

واختتمت: "وهنا سلكتُ طريقًا ترابيًّا لأني لم أستطع العودة للخلف؛ لأنه كان بجانبي، ومن الطريق الترابي عُدتُ للطريق الفرعي، واصطدمت بمركبة بطريقي لكن لم تتضرر، ثم توجهت لضباء مرة أخرى وكنت في وضع لا أحسد عليه، فوصلت للشرطة وتقدمت ببلاغ وقبضوا عليه".

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