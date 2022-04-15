"مرور جازان" يواصل مهامه ويشيد بالتزام المواطنين بمنع التجول

"سبق" رصدت خلو شوارع وميادين المنطقة من السيارات والمارة

يواصل منسوبو مرور منطقة جازان تكثيف جهودهم ومهامهم في طرقات وميادين المنطقة الرئيسة لتطبيق أمر منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ووقايتهم من فيروس كورونا، يوميًا على مدار الساعة.

وفي التفاصيل، رصدت "سبق" في جولة ميدانية خلو شوارع وميادين المنطقة الرئيسة من السيارات والمارة إلا من الأمن؛ إذ أُقيم عددٌ من نقاط التفتيش في تلك الطرق والميادين بإشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من مدير مرور منطقة جازان لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين هذا الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم أولاً، ثم الحد من انتشار فيروس كورونا.

