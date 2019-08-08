النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير فرع "هيئة الرياضة" بجازان لـ”سبق”: صدرت التوجيهات بزيارة "ملعب جبل الحشر"

أكد مدير عام فرع الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان يحيى رياني لـ”سبق” أن التوجيهات صدرت بزيارة ملعب جبل الحشر الذي عمل على بنائه بشكل يشابه المسارح الرومانية، ونشرت تفاصيله "سبق" قبل يومين، موضحًا أن التفاصيل حول الملعب ستكون عقب الزيارة.

يُشار إلى أن المواطن محمد حربان الحريصي بدأ ذلك المشروع عام ٢٠٠٣، ولا يزال العمل مستمرًا حتى اليوم في الملعب بجهود شخصية منه، وقد جعله شغله الشاغل، وهو حلم راوده منذ تلك الفترة.

وعلى الرغم من استمرار العمل إلا أنه بدأ اللعب فيه، واستغله الشباب رياضيًا؛ كونه يحتضن الجماهير الرياضية على مدرجاته؛ فالملعب يتسع لما يزيد على ١٠٠٠٠ متفرج، وأُقيمت عليه بطولات عدة، كان أولها ٢٠٠٦، ومنذ خمسة أعوام تم اعتماد دورة به باسم أمير المنطقة.

محمد المواسي جازان عبدالرحمن السلماني جازان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مدير فرع "هيئة الرياضة" بجازان لـ”سبق”: صدرت التوجيهات بزيارة "ملعب جبل الحشر"
سبق

أكد مدير عام فرع الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان يحيى رياني لـ”سبق” أن التوجيهات صدرت بزيارة ملعب جبل الحشر الذي عمل على بنائه بشكل يشابه المسارح الرومانية، ونشرت تفاصيله "سبق" قبل يومين، موضحًا أن التفاصيل حول الملعب ستكون عقب الزيارة.

يُشار إلى أن المواطن محمد حربان الحريصي بدأ ذلك المشروع عام ٢٠٠٣، ولا يزال العمل مستمرًا حتى اليوم في الملعب بجهود شخصية منه، وقد جعله شغله الشاغل، وهو حلم راوده منذ تلك الفترة.

وعلى الرغم من استمرار العمل إلا أنه بدأ اللعب فيه، واستغله الشباب رياضيًا؛ كونه يحتضن الجماهير الرياضية على مدرجاته؛ فالملعب يتسع لما يزيد على ١٠٠٠٠ متفرج، وأُقيمت عليه بطولات عدة، كان أولها ٢٠٠٦، ومنذ خمسة أعوام تم اعتماد دورة به باسم أمير المنطقة.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
10:58 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
12:05 AM

مدير فرع "هيئة الرياضة" بجازان لـ”سبق”: صدرت التوجيهات بزيارة "ملعب جبل الحشر"

A A A
مجموعة من المحررين - جازان
5
7,460

أكد مدير عام فرع الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان يحيى رياني لـ”سبق” أن التوجيهات صدرت بزيارة ملعب جبل الحشر الذي عمل على بنائه بشكل يشابه المسارح الرومانية، ونشرت تفاصيله "سبق" قبل يومين، موضحًا أن التفاصيل حول الملعب ستكون عقب الزيارة.

يُشار إلى أن المواطن محمد حربان الحريصي بدأ ذلك المشروع عام ٢٠٠٣، ولا يزال العمل مستمرًا حتى اليوم في الملعب بجهود شخصية منه، وقد جعله شغله الشاغل، وهو حلم راوده منذ تلك الفترة.

وعلى الرغم من استمرار العمل إلا أنه بدأ اللعب فيه، واستغله الشباب رياضيًا؛ كونه يحتضن الجماهير الرياضية على مدرجاته؛ فالملعب يتسع لما يزيد على ١٠٠٠٠ متفرج، وأُقيمت عليه بطولات عدة، كان أولها ٢٠٠٦، ومنذ خمسة أعوام تم اعتماد دورة به باسم أمير المنطقة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,604
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,608
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,625
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,712

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة