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"قطان" يستعرض جهود السعودية في تخطي أزمة كورونا أمام المجلس العربي للسكان

خلال مشاركة وزارة الاقتصاد في اجتماع الخبراء عبر الاتصال المرئي برئاسة الأردن

شاركت وزارة الاقتصاد والتخطيط ممثلة بالمشرف العام على الوكالة المساعدة لتنمية رأس المال البشري فيصل بن أحمد قطان يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020م في اجتماع خبراء بمناسبة اليوم العالمي للسكان تحت شعار "حماية صحة وحقوق النساء في ظل أزمة كورونا"، عبر الاتصال المرئي برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية بحضور أعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية، ورؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية ونخبة من الخبراء.

وفي التفاصيل، أشاد قطان في كلمته بالدور المهم الذي يقوم به المجلس العربي للسكان والتنمية في استعراض ومناقشة الآثار المترتبة من انتشار جائحة فيروس كورونا على حياة الفرد والأسرة والمجتمع, موضحًا أن أهم الركائز التي تبنى عليها تنمية رأس المال البشري التي تشمل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والعمل تواجه مخاطر في ظل انتشار الجائحة، مما يشكل تحديًا لجميع الحكومات سواء في الدول المتقدمة أو النامية.

وناقش قطان جهود المملكة العربية السعودية في تخطي الأزمة, مؤكدًا أنها لم تكن مقتصرة على تبني السياسات المالية والنقدية لدعم الأفراد وسوق العمل، بل امتدت إلى تبني الكثير من المبادرات لتخفيف الصدمات الاجتماعية على الأسرة والمجتمع, حيث كان لهذه المبادرات أثر إيجابي في دعم المرأة، تمثل في الخدمات الصحية للأمومة والحماية من العنف وبرنامج تعزيز الروابط الأسرية خلال الجائحة، بالإضافة إلى مبادرات بنك التنمية الاجتماعية وتدشين الصندوق المجتمعي لدعم الفئات الأشد تضررًا.

وأشار قطان إلى إطلاق برنامج الدوام المرن والذي سيوفر بيئة عمل جاذبة تتوافق مع الاحتياجات الأسرية خصوصًا للمواطنات الباحثات عن العمل.

وأكد قطان في ختام كلمته, أن قياس وتحليل الآثار المترتبة من انتشار الجائحة على أنماط حياة المجتمع لا يقل أهمية عن تحليل الآثار الاقتصادية لها، حيث إن تحقيق الاستدامة وتوفير جودة حياة أفضل لا يتم بمعزل عن فهم المتغيرات المحيطة بالأسرة والمجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قطان" يستعرض جهود السعودية في تخطي أزمة كورونا أمام المجلس العربي للسكان
سبق

شاركت وزارة الاقتصاد والتخطيط ممثلة بالمشرف العام على الوكالة المساعدة لتنمية رأس المال البشري فيصل بن أحمد قطان يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020م في اجتماع خبراء بمناسبة اليوم العالمي للسكان تحت شعار "حماية صحة وحقوق النساء في ظل أزمة كورونا"، عبر الاتصال المرئي برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية بحضور أعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية، ورؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية ونخبة من الخبراء.

وفي التفاصيل، أشاد قطان في كلمته بالدور المهم الذي يقوم به المجلس العربي للسكان والتنمية في استعراض ومناقشة الآثار المترتبة من انتشار جائحة فيروس كورونا على حياة الفرد والأسرة والمجتمع, موضحًا أن أهم الركائز التي تبنى عليها تنمية رأس المال البشري التي تشمل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والعمل تواجه مخاطر في ظل انتشار الجائحة، مما يشكل تحديًا لجميع الحكومات سواء في الدول المتقدمة أو النامية.

وناقش قطان جهود المملكة العربية السعودية في تخطي الأزمة, مؤكدًا أنها لم تكن مقتصرة على تبني السياسات المالية والنقدية لدعم الأفراد وسوق العمل، بل امتدت إلى تبني الكثير من المبادرات لتخفيف الصدمات الاجتماعية على الأسرة والمجتمع, حيث كان لهذه المبادرات أثر إيجابي في دعم المرأة، تمثل في الخدمات الصحية للأمومة والحماية من العنف وبرنامج تعزيز الروابط الأسرية خلال الجائحة، بالإضافة إلى مبادرات بنك التنمية الاجتماعية وتدشين الصندوق المجتمعي لدعم الفئات الأشد تضررًا.

وأشار قطان إلى إطلاق برنامج الدوام المرن والذي سيوفر بيئة عمل جاذبة تتوافق مع الاحتياجات الأسرية خصوصًا للمواطنات الباحثات عن العمل.

وأكد قطان في ختام كلمته, أن قياس وتحليل الآثار المترتبة من انتشار الجائحة على أنماط حياة المجتمع لا يقل أهمية عن تحليل الآثار الاقتصادية لها، حيث إن تحقيق الاستدامة وتوفير جودة حياة أفضل لا يتم بمعزل عن فهم المتغيرات المحيطة بالأسرة والمجتمع.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
12:15 AM

"قطان" يستعرض جهود السعودية في تخطي أزمة كورونا أمام المجلس العربي للسكان

خلال مشاركة وزارة الاقتصاد في اجتماع الخبراء عبر الاتصال المرئي برئاسة الأردن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شاركت وزارة الاقتصاد والتخطيط ممثلة بالمشرف العام على الوكالة المساعدة لتنمية رأس المال البشري فيصل بن أحمد قطان يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020م في اجتماع خبراء بمناسبة اليوم العالمي للسكان تحت شعار "حماية صحة وحقوق النساء في ظل أزمة كورونا"، عبر الاتصال المرئي برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية بحضور أعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية، ورؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية ونخبة من الخبراء.

وفي التفاصيل، أشاد قطان في كلمته بالدور المهم الذي يقوم به المجلس العربي للسكان والتنمية في استعراض ومناقشة الآثار المترتبة من انتشار جائحة فيروس كورونا على حياة الفرد والأسرة والمجتمع, موضحًا أن أهم الركائز التي تبنى عليها تنمية رأس المال البشري التي تشمل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والعمل تواجه مخاطر في ظل انتشار الجائحة، مما يشكل تحديًا لجميع الحكومات سواء في الدول المتقدمة أو النامية.

وناقش قطان جهود المملكة العربية السعودية في تخطي الأزمة, مؤكدًا أنها لم تكن مقتصرة على تبني السياسات المالية والنقدية لدعم الأفراد وسوق العمل، بل امتدت إلى تبني الكثير من المبادرات لتخفيف الصدمات الاجتماعية على الأسرة والمجتمع, حيث كان لهذه المبادرات أثر إيجابي في دعم المرأة، تمثل في الخدمات الصحية للأمومة والحماية من العنف وبرنامج تعزيز الروابط الأسرية خلال الجائحة، بالإضافة إلى مبادرات بنك التنمية الاجتماعية وتدشين الصندوق المجتمعي لدعم الفئات الأشد تضررًا.

وأشار قطان إلى إطلاق برنامج الدوام المرن والذي سيوفر بيئة عمل جاذبة تتوافق مع الاحتياجات الأسرية خصوصًا للمواطنات الباحثات عن العمل.

وأكد قطان في ختام كلمته, أن قياس وتحليل الآثار المترتبة من انتشار الجائحة على أنماط حياة المجتمع لا يقل أهمية عن تحليل الآثار الاقتصادية لها، حيث إن تحقيق الاستدامة وتوفير جودة حياة أفضل لا يتم بمعزل عن فهم المتغيرات المحيطة بالأسرة والمجتمع.

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