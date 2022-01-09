وأكّد المرور السعودي، عبر حسابه في تويتر، أنها تشكّل مخالفة مرورية تستدعي الغرامة ما بين 5 إلى 10 آلاف ريال.

حذّرت الإدارة العامة للمرور من عبور الأودية والشعب في أثناء جريانها؛ باعتباره تصرفاً جسيماً يعرّض الحياة للخطر، ويعد مخالفة مرورية.

"المرور": عبور الأودية خلال جريانها مخالفة غرامتها تصل إلى 10 آلاف ريال صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-09 حذّرت الإدارة العامة للمرور من عبور الأودية والشعب في أثناء جريانها؛ باعتباره تصرفاً جسيماً يعرّض الحياة للخطر، ويعد مخالفة مرورية. وأكّد المرور السعودي، عبر حسابه في تويتر، أنها تشكّل مخالفة مرورية تستدعي الغرامة ما بين 5 إلى 10 آلاف ريال.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443 08:39 AM

"المرور": عبور الأودية خلال جريانها مخالفة غرامتها تصل إلى 10 آلاف ريال حذّر منها باعتبارها تصرفاً جسيماً يعرّض الحياة للخطر.. تبدأ من 5 آلاف ريال





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حذّرت الإدارة العامة للمرور من عبور الأودية والشعب في أثناء جريانها؛ باعتباره تصرفاً جسيماً يعرّض الحياة للخطر، ويعد مخالفة مرورية.

وأكّد المرور السعودي، عبر حسابه في تويتر، أنها تشكّل مخالفة مرورية تستدعي الغرامة ما بين 5 إلى 10 آلاف ريال.