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"هلال الباحة" يرفع جاهزيته وتغطياته بمواقع الاحتفالات باليوم الوطني الـ 90

خلال وجود الفرق الإسعافية والتطوعية والقيادة الميدانية بالمنطقة والمحافظات

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة نشاطها وتغطياتها بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 من خلال رفع جاهزيتها بجميع مواقع الاحتفالات من خلال وجود الفرق الإسعافية وفرق التطوع بالمنطقة والمحافظات.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن الهيئة أسهمت بالوجود بجميع مواقع الاحتفالات، مشيرًا إلى أن مشاركة الفرق الإسعافية والتطوعية التابعة للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة تحظى بتوجيه من مدير عام فرع الهيئة خالد بن محمد الغامدي ومتابعة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية ووجود القيادة الميدانية على مدار الساعة ومتابعة أعمال الفرق في الفعاليات المصاحبة للاحتفال باليوم الوطني الـ 90.

وزينت الهيئة مقراتها بالمنطقة والمراكز الإسعافية بالمحافظات احتفالاً باليوم الوطني ورفع جاهزيتها على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات 997 أو تطبيق اسعفني.

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"هلال الباحة" يرفع جاهزيته وتغطياته بمواقع الاحتفالات باليوم الوطني الـ 90
سبق

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة نشاطها وتغطياتها بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 من خلال رفع جاهزيتها بجميع مواقع الاحتفالات من خلال وجود الفرق الإسعافية وفرق التطوع بالمنطقة والمحافظات.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن الهيئة أسهمت بالوجود بجميع مواقع الاحتفالات، مشيرًا إلى أن مشاركة الفرق الإسعافية والتطوعية التابعة للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة تحظى بتوجيه من مدير عام فرع الهيئة خالد بن محمد الغامدي ومتابعة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية ووجود القيادة الميدانية على مدار الساعة ومتابعة أعمال الفرق في الفعاليات المصاحبة للاحتفال باليوم الوطني الـ 90.

وزينت الهيئة مقراتها بالمنطقة والمراكز الإسعافية بالمحافظات احتفالاً باليوم الوطني ورفع جاهزيتها على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات 997 أو تطبيق اسعفني.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
02:07 AM

"هلال الباحة" يرفع جاهزيته وتغطياته بمواقع الاحتفالات باليوم الوطني الـ 90

خلال وجود الفرق الإسعافية والتطوعية والقيادة الميدانية بالمنطقة والمحافظات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة نشاطها وتغطياتها بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 من خلال رفع جاهزيتها بجميع مواقع الاحتفالات من خلال وجود الفرق الإسعافية وفرق التطوع بالمنطقة والمحافظات.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن الهيئة أسهمت بالوجود بجميع مواقع الاحتفالات، مشيرًا إلى أن مشاركة الفرق الإسعافية والتطوعية التابعة للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة تحظى بتوجيه من مدير عام فرع الهيئة خالد بن محمد الغامدي ومتابعة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية ووجود القيادة الميدانية على مدار الساعة ومتابعة أعمال الفرق في الفعاليات المصاحبة للاحتفال باليوم الوطني الـ 90.

وزينت الهيئة مقراتها بالمنطقة والمراكز الإسعافية بالمحافظات احتفالاً باليوم الوطني ورفع جاهزيتها على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات 997 أو تطبيق اسعفني.

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