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القيادة تهنئ رئيس إيطاليا بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس سيرجيو ماتاريلا؛ رئيس الجمهورية الإيطالية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس سيرجيو ماتاريلا؛ رئيس الجمهورية الإيطالية.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تهنئ رئيس إيطاليا بذكرى يوم الجمهورية لبلاده
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس سيرجيو ماتاريلا؛ رئيس الجمهورية الإيطالية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس سيرجيو ماتاريلا؛ رئيس الجمهورية الإيطالية.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
11:39 AM

القيادة تهنئ رئيس إيطاليا بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس سيرجيو ماتاريلا؛ رئيس الجمهورية الإيطالية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس سيرجيو ماتاريلا؛ رئيس الجمهورية الإيطالية.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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