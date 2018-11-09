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في ذكرى "الأربعاء الأسود" الـ13 .. ماذا كتب ملك الأردن؟

تغريدة أطلقها عبر حسابه على "تويتر" تحدثت عن قوة الشعب

أحيا الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الذكرى الـ13 على وقوع التفجيرات الإرهابية، التي استهدفت 3 فنادق في عمان، في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005.


جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قائلاً: "تفجيرات عمان الأليمة أظهرت للعالم مقدار قوة شعبنا في وجه كل من يحاول تحدي إرادته، وتهديد عقيدته".

وتابع: "أثبت الأردنيون، كما أثبتوا مراراً، أنهم أهل العزيمة الصلبة والنخوة والصمود، وأن أردن التسامح والإخاء قوي منيع بأبنائه وبناته الذين لن تتمكن قوى الشر من أن تهزمهم أو تثني عزائمهم".

يُذكر أنه فى يوم 9 نوفمبر 2005، الذى عرف بـ"الأربعاء الأسود"، وقعت 3 عمليات تفجير إرهابية باستخدام أحزمة ناسفة، استهدفت 3 فنادق تقع في وسط العاصمة الأردنية عمان؛ حيث وقع أولها فى تمام الساعة التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي لمدينة عمان، فى مدخل فندق الراديسون ساس، ثم ضرب الثاني فندق حياة عمان، ثم بعدها بدقائق تم استهداف فندق "دايز إن"، وكان من بين أسباب ارتفاع عدد الضحايا: إقامة حفل زفاف فى ذات التوقيت بأحد الفنادق المستهدفة.

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في ذكرى "الأربعاء الأسود" الـ13 .. ماذا كتب ملك الأردن؟
سبق

أحيا الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الذكرى الـ13 على وقوع التفجيرات الإرهابية، التي استهدفت 3 فنادق في عمان، في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005.


جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قائلاً: "تفجيرات عمان الأليمة أظهرت للعالم مقدار قوة شعبنا في وجه كل من يحاول تحدي إرادته، وتهديد عقيدته".

وتابع: "أثبت الأردنيون، كما أثبتوا مراراً، أنهم أهل العزيمة الصلبة والنخوة والصمود، وأن أردن التسامح والإخاء قوي منيع بأبنائه وبناته الذين لن تتمكن قوى الشر من أن تهزمهم أو تثني عزائمهم".

يُذكر أنه فى يوم 9 نوفمبر 2005، الذى عرف بـ"الأربعاء الأسود"، وقعت 3 عمليات تفجير إرهابية باستخدام أحزمة ناسفة، استهدفت 3 فنادق تقع في وسط العاصمة الأردنية عمان؛ حيث وقع أولها فى تمام الساعة التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي لمدينة عمان، فى مدخل فندق الراديسون ساس، ثم ضرب الثاني فندق حياة عمان، ثم بعدها بدقائق تم استهداف فندق "دايز إن"، وكان من بين أسباب ارتفاع عدد الضحايا: إقامة حفل زفاف فى ذات التوقيت بأحد الفنادق المستهدفة.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
08:11 PM

في ذكرى "الأربعاء الأسود" الـ13 .. ماذا كتب ملك الأردن؟

تغريدة أطلقها عبر حسابه على "تويتر" تحدثت عن قوة الشعب

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
4,384

أحيا الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الذكرى الـ13 على وقوع التفجيرات الإرهابية، التي استهدفت 3 فنادق في عمان، في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005.


جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قائلاً: "تفجيرات عمان الأليمة أظهرت للعالم مقدار قوة شعبنا في وجه كل من يحاول تحدي إرادته، وتهديد عقيدته".

وتابع: "أثبت الأردنيون، كما أثبتوا مراراً، أنهم أهل العزيمة الصلبة والنخوة والصمود، وأن أردن التسامح والإخاء قوي منيع بأبنائه وبناته الذين لن تتمكن قوى الشر من أن تهزمهم أو تثني عزائمهم".

يُذكر أنه فى يوم 9 نوفمبر 2005، الذى عرف بـ"الأربعاء الأسود"، وقعت 3 عمليات تفجير إرهابية باستخدام أحزمة ناسفة، استهدفت 3 فنادق تقع في وسط العاصمة الأردنية عمان؛ حيث وقع أولها فى تمام الساعة التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي لمدينة عمان، فى مدخل فندق الراديسون ساس، ثم ضرب الثاني فندق حياة عمان، ثم بعدها بدقائق تم استهداف فندق "دايز إن"، وكان من بين أسباب ارتفاع عدد الضحايا: إقامة حفل زفاف فى ذات التوقيت بأحد الفنادق المستهدفة.

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