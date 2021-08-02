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"جونسون" يطالب إيران بتحمل عواقب هجومها المشين على الناقلة الإسرائيلية

توعدها بـرد قوي على أي مغامرة محتملة

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، إيران بتحمل عواقب الهجوم المشين والمرفوض الذي شنته على ناقلة النفط ميرسر ستريت، التي تديرها شركة إسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان.

وقال "جونسون": "إن مواطناً بريطانياً قتل في الحادث، ومن الضروري للغاية أن تحترم إيران وكل دولة أخرى حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم وستواصل المملكة المتحدة الإصرار على ذلك"، وفقاً لـ"رويترز".

وتوعد رئيس الوزراء البريطاني إيران بـرد قوي على أي مغامرة محتملة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"جونسون" يطالب إيران بتحمل عواقب هجومها المشين على الناقلة الإسرائيلية
سبق

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، إيران بتحمل عواقب الهجوم المشين والمرفوض الذي شنته على ناقلة النفط ميرسر ستريت، التي تديرها شركة إسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان.

وقال "جونسون": "إن مواطناً بريطانياً قتل في الحادث، ومن الضروري للغاية أن تحترم إيران وكل دولة أخرى حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم وستواصل المملكة المتحدة الإصرار على ذلك"، وفقاً لـ"رويترز".

وتوعد رئيس الوزراء البريطاني إيران بـرد قوي على أي مغامرة محتملة.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
07:22 PM

"جونسون" يطالب إيران بتحمل عواقب هجومها المشين على الناقلة الإسرائيلية

توعدها بـرد قوي على أي مغامرة محتملة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، إيران بتحمل عواقب الهجوم المشين والمرفوض الذي شنته على ناقلة النفط ميرسر ستريت، التي تديرها شركة إسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان.

وقال "جونسون": "إن مواطناً بريطانياً قتل في الحادث، ومن الضروري للغاية أن تحترم إيران وكل دولة أخرى حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم وستواصل المملكة المتحدة الإصرار على ذلك"، وفقاً لـ"رويترز".

وتوعد رئيس الوزراء البريطاني إيران بـرد قوي على أي مغامرة محتملة.

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