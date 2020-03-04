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"تنام مع الشيطان وتصحو في الجحيم".. أوروبا غاضبة من ابتزاز "أردوغان" وتلبي أطماعه

سفراء بالاتحاد حذروا من تكرار أزمة اللاجئين

نقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء، أن سفراء الاتحاد الأوروبي أبدوا غضبهم في اجتماع عقدوه هذا الأسبوع؛ مما يرونه محاولة من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لابتزاز" التكتل بالسماح للمهاجرين بالتجمع على حدود اليونان.

وأقرّ بعض السفراء أن الاتحاد الأوروبي في موقف صعب، فدوله الأعضاء غير قادرة على الاتفاق على كيفية التعامل مع اللاجئين، ومن أجل تجنب تكرار أزمة الهجرة في عامي 2015 و2016 يعتقدون أنه ربما يضطر لضخّ المزيد من المال لتركيا؛ كي تواصل منع دخول اللاجئين إلى أوروبا.

من جهته، قال دبلوماسي في الاجتماع المغلق الذي انعقد في بروكسل الاثنين الماضي: "تنام مع الشيطان وتصحو في الجحيم.. هذا هو حالنا الآن".

ومن جانبه، ذكر دبلوماسي بارز بالاتحاد الأوروبي أن الاتحاد أهدر الوقت منذ اتفاق 2016 بتجاهل المشكلة، ودفع المال لبقاء المهاجرين واللاجئين في تركيا.

واقترح ممثلون من هولندا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا ضخ المزيد من المال لدعم اللاجئين في تركيا على أمل استرضاء "أردوغان".

وحذر عدد من الدبلوماسيين من تكرار أزمة 2015-2016 التي جاءت بالمزيد من الساسة المتشككين في الاتحاد الأوروبي والمناهضين للمهاجرين إلى الصفوف الأمامية في أوروبا ودفعت دول الاتحاد لفرض قيود على الحدود في منطقة حرية السفر المعتادة داخل التكتل، وأثارت انقسامات مريرة بين الدول الأعضاء على نحو أضر بوحدة الاتحاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"تنام مع الشيطان وتصحو في الجحيم".. أوروبا غاضبة من ابتزاز "أردوغان" وتلبي أطماعه
سبق

نقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء، أن سفراء الاتحاد الأوروبي أبدوا غضبهم في اجتماع عقدوه هذا الأسبوع؛ مما يرونه محاولة من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لابتزاز" التكتل بالسماح للمهاجرين بالتجمع على حدود اليونان.

وأقرّ بعض السفراء أن الاتحاد الأوروبي في موقف صعب، فدوله الأعضاء غير قادرة على الاتفاق على كيفية التعامل مع اللاجئين، ومن أجل تجنب تكرار أزمة الهجرة في عامي 2015 و2016 يعتقدون أنه ربما يضطر لضخّ المزيد من المال لتركيا؛ كي تواصل منع دخول اللاجئين إلى أوروبا.

من جهته، قال دبلوماسي في الاجتماع المغلق الذي انعقد في بروكسل الاثنين الماضي: "تنام مع الشيطان وتصحو في الجحيم.. هذا هو حالنا الآن".

ومن جانبه، ذكر دبلوماسي بارز بالاتحاد الأوروبي أن الاتحاد أهدر الوقت منذ اتفاق 2016 بتجاهل المشكلة، ودفع المال لبقاء المهاجرين واللاجئين في تركيا.

واقترح ممثلون من هولندا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا ضخ المزيد من المال لدعم اللاجئين في تركيا على أمل استرضاء "أردوغان".

وحذر عدد من الدبلوماسيين من تكرار أزمة 2015-2016 التي جاءت بالمزيد من الساسة المتشككين في الاتحاد الأوروبي والمناهضين للمهاجرين إلى الصفوف الأمامية في أوروبا ودفعت دول الاتحاد لفرض قيود على الحدود في منطقة حرية السفر المعتادة داخل التكتل، وأثارت انقسامات مريرة بين الدول الأعضاء على نحو أضر بوحدة الاتحاد.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
05:33 PM

"تنام مع الشيطان وتصحو في الجحيم".. أوروبا غاضبة من ابتزاز "أردوغان" وتلبي أطماعه

سفراء بالاتحاد حذروا من تكرار أزمة اللاجئين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء، أن سفراء الاتحاد الأوروبي أبدوا غضبهم في اجتماع عقدوه هذا الأسبوع؛ مما يرونه محاولة من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لابتزاز" التكتل بالسماح للمهاجرين بالتجمع على حدود اليونان.

وأقرّ بعض السفراء أن الاتحاد الأوروبي في موقف صعب، فدوله الأعضاء غير قادرة على الاتفاق على كيفية التعامل مع اللاجئين، ومن أجل تجنب تكرار أزمة الهجرة في عامي 2015 و2016 يعتقدون أنه ربما يضطر لضخّ المزيد من المال لتركيا؛ كي تواصل منع دخول اللاجئين إلى أوروبا.

من جهته، قال دبلوماسي في الاجتماع المغلق الذي انعقد في بروكسل الاثنين الماضي: "تنام مع الشيطان وتصحو في الجحيم.. هذا هو حالنا الآن".

ومن جانبه، ذكر دبلوماسي بارز بالاتحاد الأوروبي أن الاتحاد أهدر الوقت منذ اتفاق 2016 بتجاهل المشكلة، ودفع المال لبقاء المهاجرين واللاجئين في تركيا.

واقترح ممثلون من هولندا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا ضخ المزيد من المال لدعم اللاجئين في تركيا على أمل استرضاء "أردوغان".

وحذر عدد من الدبلوماسيين من تكرار أزمة 2015-2016 التي جاءت بالمزيد من الساسة المتشككين في الاتحاد الأوروبي والمناهضين للمهاجرين إلى الصفوف الأمامية في أوروبا ودفعت دول الاتحاد لفرض قيود على الحدود في منطقة حرية السفر المعتادة داخل التكتل، وأثارت انقسامات مريرة بين الدول الأعضاء على نحو أضر بوحدة الاتحاد.

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