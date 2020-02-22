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"رافسنجاني" يكذب السلطات الإيرانية: 3 فحوص أكدت "كورونا"

بادر إلى عزل نفسه بعد مقابلته للمريض

بادر رئيس مجلس محافظة طهران محسن هاشمي رفسنجاني، اليوم (السبت)، إلى الإعلان بأنه سيعزل نفسه تلقائياً عقب لقائه عمدة الحي 13 في العاصمة طهران مرتضى الرحمن زادة، الذي نفت السلطات الإيرانية إصابته بالفيروس، فيما يعد تصريح "رفسنجاني" تأكيداً بإصابته وتكذيباً لمزاعم السلطات.

وأفاد "رفسنجاني" بأن "زادة" خضع لأربعة فحوصات، أظهرت ثلاثة منها أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأضاف أنه التقى "زادة" الثلاثاء الماضي وكان يرتدي قناعًا نتيجة إحساسه بأعراض الإصابة بالإنفلونزا.

وذكر "رفسنجاني" أنه لا توجد أية أعراض على إصابته بالفيروس، لكنه سيخضع للفحص مع أعضاء آخرين في مجلس محافظة طهران تعاملوا مع "زادة".

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"رافسنجاني" يكذب السلطات الإيرانية: 3 فحوص أكدت "كورونا"
سبق

بادر رئيس مجلس محافظة طهران محسن هاشمي رفسنجاني، اليوم (السبت)، إلى الإعلان بأنه سيعزل نفسه تلقائياً عقب لقائه عمدة الحي 13 في العاصمة طهران مرتضى الرحمن زادة، الذي نفت السلطات الإيرانية إصابته بالفيروس، فيما يعد تصريح "رفسنجاني" تأكيداً بإصابته وتكذيباً لمزاعم السلطات.

وأفاد "رفسنجاني" بأن "زادة" خضع لأربعة فحوصات، أظهرت ثلاثة منها أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأضاف أنه التقى "زادة" الثلاثاء الماضي وكان يرتدي قناعًا نتيجة إحساسه بأعراض الإصابة بالإنفلونزا.

وذكر "رفسنجاني" أنه لا توجد أية أعراض على إصابته بالفيروس، لكنه سيخضع للفحص مع أعضاء آخرين في مجلس محافظة طهران تعاملوا مع "زادة".

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
06:03 PM

"رافسنجاني" يكذب السلطات الإيرانية: 3 فحوص أكدت "كورونا"

بادر إلى عزل نفسه بعد مقابلته للمريض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بادر رئيس مجلس محافظة طهران محسن هاشمي رفسنجاني، اليوم (السبت)، إلى الإعلان بأنه سيعزل نفسه تلقائياً عقب لقائه عمدة الحي 13 في العاصمة طهران مرتضى الرحمن زادة، الذي نفت السلطات الإيرانية إصابته بالفيروس، فيما يعد تصريح "رفسنجاني" تأكيداً بإصابته وتكذيباً لمزاعم السلطات.

وأفاد "رفسنجاني" بأن "زادة" خضع لأربعة فحوصات، أظهرت ثلاثة منها أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأضاف أنه التقى "زادة" الثلاثاء الماضي وكان يرتدي قناعًا نتيجة إحساسه بأعراض الإصابة بالإنفلونزا.

وذكر "رفسنجاني" أنه لا توجد أية أعراض على إصابته بالفيروس، لكنه سيخضع للفحص مع أعضاء آخرين في مجلس محافظة طهران تعاملوا مع "زادة".

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