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فرنسا تدعو إلى تشكيل حكومة لبنانية قادرة على تنفيذ إصلاحات

طالبت المسؤولين بسرعة التحرُّك لتلافيها

دعت فرنسا اليوم الاثنين إلى الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات في لبنان بعد تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن فرنسا أخذت علمًا بتكليف نجيب ميقاتي من جانب البرلمان اللبناني في منصب رئيس الوزراء، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت بأن فرنسا تدعو جميع المسؤولين اللبنانيين إلى التحرك لتشكيل حكومة كفاءات في أسرع وقت ممكن؛ فمسؤوليتهم واضحة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرنسا تدعو إلى تشكيل حكومة لبنانية قادرة على تنفيذ إصلاحات
سبق

دعت فرنسا اليوم الاثنين إلى الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات في لبنان بعد تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن فرنسا أخذت علمًا بتكليف نجيب ميقاتي من جانب البرلمان اللبناني في منصب رئيس الوزراء، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت بأن فرنسا تدعو جميع المسؤولين اللبنانيين إلى التحرك لتشكيل حكومة كفاءات في أسرع وقت ممكن؛ فمسؤوليتهم واضحة.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
09:38 PM

فرنسا تدعو إلى تشكيل حكومة لبنانية قادرة على تنفيذ إصلاحات

طالبت المسؤولين بسرعة التحرُّك لتلافيها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت فرنسا اليوم الاثنين إلى الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات في لبنان بعد تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن فرنسا أخذت علمًا بتكليف نجيب ميقاتي من جانب البرلمان اللبناني في منصب رئيس الوزراء، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت بأن فرنسا تدعو جميع المسؤولين اللبنانيين إلى التحرك لتشكيل حكومة كفاءات في أسرع وقت ممكن؛ فمسؤوليتهم واضحة.

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